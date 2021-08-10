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Мэр Мурманска Андрей Сысоев уходит в отставку

Мэр Мурманска Андрей Сысоев уходит в отставку - РИА Новости, 10.08.2021

Мэр Мурманска Андрей Сысоев уходит в отставку

Мэр Мурманска Андрей Сысоев заявил, что намерен уйти в отставку, нового мэра горсовет выберет на внеочередном заседании 23 августа. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:35

2021-08-10T15:35

2021-08-10T17:38

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МУРМАНСК, 10 авг — РИА Новости. Мэр Мурманска Андрей Сысоев заявил, что намерен уйти в отставку, нового мэра горсовет выберет на внеочередном заседании 23 августа."Я принял решение в ближайшее время посвятить себя целиком реализации важных для города проектов", — сказал Сысоев на брифинге во вторник, напомнив, что руководил администрацией города в течение девяти лет. В 2019 году его единогласно избрали главой муниципального образования.Сысоев заявил, что сейчас федеральное правительство уделяет особое внимание развитию Арктики и это требует привлечения сил и средств, а также отметил, что покинет пост главы муниципального образования, но останется депутатом горсовета.В мае в СМИ появилась информация о том, что Сысоев не сообщал о незадекларированном виде на жительство и недвижимости за границей экс-супруги, с которой развелся в 2016 году. Тогда же губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил управлению по противодействию коррупции вместе с Минюстом и аппаратом правительства, а также правоохранительными органами представить предложения по мерам ответственности для главы Мурманска и проанализировать возможность его нахождения на занимаемой должности.По данным местных СМИ, речь идет о сокрытии доходов бывшей супруги Сысоева, которая еще в статусе жены главы Мурманска получила вид на жительство в Латвии и имеет там недвижимость. Сам Сысоев назвал этот инцидент провокацией в отношении него и заявил, что законов не нарушал.Сысоев был избран мэром Мурманска в сентябре 2019 года, тогда его кандидатуру выдвинул губернатор Андрей Чибис, до этого избрания Сысоев работал в должности сити-менеджера Мурманска в течение десяти лет.

https://ria.ru/20210728/reyting-1743283770.html

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политика, мурманская область, мурманск, андрей чибис, россия