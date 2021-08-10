https://ria.ru/20210810/moskva-1745206290.html

Москвичам пообещали "атмосферный фейерверк"

Москвичам пообещали "атмосферный фейерверк" - РИА Новости, 10.08.2021

Москвичам пообещали "атмосферный фейерверк"

Ближайшим вечером и ночью в Москву придет атмосферный фейерверк с грозами и зарницами, местами возможен град, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:13

2021-08-10T16:13

2021-08-10T17:55

общество

москва

центр "фобос"

погода

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ближайшим вечером и ночью в Москву придет атмосферный фейерверк с грозами и зарницами, местами возможен град, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Причиной тому станет фронт окклюзии, формирующийся в результате смыкания холодного и теплого фронтов. В такой ситуации теплый воздух вытесняется наверх, что благоприятствует конденсации водяного пара и насыщению дождевых облаков. И с наступлением сумерек этот процесс только активизируется", — пояснил он.По словам синоптика, небольшой дождь, уже прошедший в столице, к вечеру возобновится и усилится к 21:00. Буквально за три часа выпадет до восьми миллиметров осадков, а к середине ночи — 13 миллиметров, что составляет 17% месячной нормы.В юго-западных, западных и северо-западных районах Подмосковья ожидается до 15-20 миллиметров осадков — 20-25% от нормы за август. Кроме того, с 80-процентной вероятностью в области будет "мозаичный град" диаметром до четырех сантиметров."При этом мгновенные порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду", — указал Тишковец.Он добавил, что жители столицы и Подмосковья смогут увидеть небесное "световое шоу" — молниевые разряды атмосферного электричества. Особенно ослепительные световые зигзаги появятся к западу от Москвы.

https://ria.ru/20210810/krym-1745136426.html

https://ria.ru/20210805/pogoda-1744517359.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, центр "фобос", погода, московская область (подмосковье), евгений тишковец