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Москвичам пообещали "атмосферный фейерверк"
Москвичам пообещали "атмосферный фейерверк" - РИА Новости, 10.08.2021
Москвичам пообещали "атмосферный фейерверк"
Ближайшим вечером и ночью в Москву придет атмосферный фейерверк с грозами и зарницами, местами возможен град, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:13
2021-08-10T17:55
общество
москва
центр "фобос"
погода
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ближайшим вечером и ночью в Москву придет атмосферный фейерверк с грозами и зарницами, местами возможен град, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Причиной тому станет фронт окклюзии, формирующийся в результате смыкания холодного и теплого фронтов. В такой ситуации теплый воздух вытесняется наверх, что благоприятствует конденсации водяного пара и насыщению дождевых облаков. И с наступлением сумерек этот процесс только активизируется", — пояснил он.По словам синоптика, небольшой дождь, уже прошедший в столице, к вечеру возобновится и усилится к 21:00. Буквально за три часа выпадет до восьми миллиметров осадков, а к середине ночи — 13 миллиметров, что составляет 17% месячной нормы.В юго-западных, западных и северо-западных районах Подмосковья ожидается до 15-20 миллиметров осадков — 20-25% от нормы за август. Кроме того, с 80-процентной вероятностью в области будет "мозаичный град" диаметром до четырех сантиметров."При этом мгновенные порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду", — указал Тишковец.Он добавил, что жители столицы и Подмосковья смогут увидеть небесное "световое шоу" — молниевые разряды атмосферного электричества. Особенно ослепительные световые зигзаги появятся к западу от Москвы.
https://ria.ru/20210810/krym-1745136426.html
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общество, москва, центр "фобос", погода, московская область (подмосковье), евгений тишковец
16:13 10.08.2021 (обновлено: 17:55 10.08.2021)
 
Москвичам пообещали "атмосферный фейерверк"

Синоптик Тишковец: в Москве ночью ожидается атмосферный фейерверк с грозами и зарницами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ближайшим вечером и ночью в Москву придет атмосферный фейерверк с грозами и зарницами, местами возможен град, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Причиной тому станет фронт окклюзии, формирующийся в результате смыкания холодного и теплого фронтов. В такой ситуации теплый воздух вытесняется наверх, что благоприятствует конденсации водяного пара и насыщению дождевых облаков. И с наступлением сумерек этот процесс только активизируется", — пояснил он.
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По словам синоптика, небольшой дождь, уже прошедший в столице, к вечеру возобновится и усилится к 21:00. Буквально за три часа выпадет до восьми миллиметров осадков, а к середине ночи — 13 миллиметров, что составляет 17% месячной нормы.
В юго-западных, западных и северо-западных районах Подмосковья ожидается до 15-20 миллиметров осадков — 20-25% от нормы за август. Кроме того, с 80-процентной вероятностью в области будет "мозаичный град" диаметром до четырех сантиметров.
"При этом мгновенные порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду", — указал Тишковец.
Он добавил, что жители столицы и Подмосковья смогут увидеть небесное "световое шоу" — молниевые разряды атмосферного электричества. Особенно ослепительные световые зигзаги появятся к западу от Москвы.
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"ПогодаМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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