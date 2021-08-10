https://ria.ru/20210810/morricone-1745196186.html

Документальную ленту об Эннио Морриконе покажут на Венецианском фестивале

Документальную ленту об Эннио Морриконе покажут на Венецианском фестивале - РИА Новости, 10.08.2021

Документальную ленту об Эннио Морриконе покажут на Венецианском фестивале

В программу 78-го Венецианского кинофестиваля вошел документальный фильм о композиторе Эннио Морриконе, сообщает Variety. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:54

2021-08-10T15:54

2021-08-10T15:54

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эннио морриконе

оливер стоун

бернардо бертолуччи

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В программу 78-го Венецианского кинофестиваля вошел документальный фильм о композиторе Эннио Морриконе, сообщает Variety. Ленту покажут вне конкурса. Она называется "Ennio" ("Эннио"). Режиссер — Джузеппе Торнаторе. В картине собраны архивные записи, комментарии таких композиторов и режиссеров, как Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто, Оливера Стоуна, Квентина Тарантино, Ханса Циммера и многих других. Также в фильм вошло интервью Торнаторе с самим Морриконе. В проекте раскрываются менее известные факты о личности музыканта: о его страсти к шахматам и откуда он черпал вдохновение. Зрители, например, узнают, как вой койота помог композитору в работе над главной музыкальной темой для фильма "Хороший, плохой, злой". "Я работал с Эннио Морриконе тридцать лет. Я снимал с ним почти все свои фильмы, не говоря уже о документальных лентах, рекламных роликах и проектах, которые мы безуспешно пытались сделать. За это время наша дружба все больше крепла. Картина за картиной, по мере того, как я все лучше понимал Эннио как человека и художника, мне становилось все интереснее, какой документальный фильм я мог бы снять о нем. И сегодня моя мечта сбылась", — говорит Торнаторе.Морриконе получил две премии "Оскар": в 2007 его наградили за выдающиеся заслуги в кинематографе, а в 2016 — за оригинальную музыку к "Омерзительной восьмерке" Квентина Тарантино. В общей сложности он написал более 500 саундтреков, среди которых записи к проектам "Легенда о пианисте", "72 метра", "Неприкасаемые", "Профессионал", "Нечто", "Малена" и другие. Дзузеппе Торнаторе — обладатель "Оскара" за фильм "Новый кинотеатр "Парадизо", саундтрек к которому тоже создал Марриконе. Венецианский кинофестиваль в этом году пройдет с 1 по 11 сентября.

https://ria.ru/20210810/kino-1745090896.html

https://ria.ru/20210725/chalamet-1742599630.html

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новости культуры, эннио морриконе, оливер стоун, бернардо бертолуччи