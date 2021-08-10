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Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник - РИА Новости, 10.08.2021
Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак посетит Молдавию 11 августа, сообщил РИА Новости источник в администрации. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:32
2021-08-10T14:39
молдавия
дмитрий козак
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мид молдавии
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак посетит Молдавию 11 августа, сообщил РИА Новости источник в администрации."Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак 11 августа посетит Кишинев по приглашению президента Молдавии Майи Санду", - сказал собеседник агентства.Ранее МИД Молдавии сообщил, что ожидает приезда Козака. Как сообщили в министерстве, в рамках визита молдавские власти обсудят с высокопоставленным российским чиновником приоритетные вопросы двусторонней повестки. Парламент Молдавии 6 августа утвердил новое правительство во главе с премьером Натальей Гаврилицей. Козак станет первым высокопоставленным гостем, который приедет в Молдавию после этого события.Визит также будет проходить на фоне смены посла Молдавии в России. Предыдущий глава дипмиссии Владимир Головатюк, в прошлом - депутат от Партии социалистов, недавно был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а затем и отозван с должности. Молдавские СМИ связывают это со скандалом сексуального характера.
https://ria.ru/20210805/sandu-1744589666.html
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молдавия, дмитрий козак, майя санду, мид молдавии, россия
14:32 10.08.2021 (обновлено: 14:39 10.08.2021)
 
Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник

Источник: замглавы администрации президента Дмитрий Козак посетит Молдавию по приглашению Санду

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак посетит Молдавию 11 августа, сообщил РИА Новости источник в администрации.
"Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак 11 августа посетит Кишинев по приглашению президента Молдавии Майи Санду", - сказал собеседник агентства.
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 21:28
Президент Молдавии выступила за обсуждение проблемы Приднестровья с Россией
Ранее МИД Молдавии сообщил, что ожидает приезда Козака. Как сообщили в министерстве, в рамках визита молдавские власти обсудят с высокопоставленным российским чиновником приоритетные вопросы двусторонней повестки. Парламент Молдавии 6 августа утвердил новое правительство во главе с премьером Натальей Гаврилицей. Козак станет первым высокопоставленным гостем, который приедет в Молдавию после этого события.
Визит также будет проходить на фоне смены посла Молдавии в России. Предыдущий глава дипмиссии Владимир Головатюк, в прошлом - депутат от Партии социалистов, недавно был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а затем и отозван с должности. Молдавские СМИ связывают это со скандалом сексуального характера.
 
МолдавияДмитрий КозакМайя СандуМИД МолдавииРоссия
 
 
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