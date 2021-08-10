https://ria.ru/20210810/moldaviya-1745190431.html

Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник

Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник - РИА Новости, 10.08.2021

Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак посетит Молдавию 11 августа, сообщил РИА Новости источник в администрации. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:32

2021-08-10T14:32

2021-08-10T14:39

молдавия

дмитрий козак

майя санду

мид молдавии

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак посетит Молдавию 11 августа, сообщил РИА Новости источник в администрации."Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак 11 августа посетит Кишинев по приглашению президента Молдавии Майи Санду", - сказал собеседник агентства.Ранее МИД Молдавии сообщил, что ожидает приезда Козака. Как сообщили в министерстве, в рамках визита молдавские власти обсудят с высокопоставленным российским чиновником приоритетные вопросы двусторонней повестки. Парламент Молдавии 6 августа утвердил новое правительство во главе с премьером Натальей Гаврилицей. Козак станет первым высокопоставленным гостем, который приедет в Молдавию после этого события.Визит также будет проходить на фоне смены посла Молдавии в России. Предыдущий глава дипмиссии Владимир Головатюк, в прошлом - депутат от Партии социалистов, недавно был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а затем и отозван с должности. Молдавские СМИ связывают это со скандалом сексуального характера.

https://ria.ru/20210805/sandu-1744589666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, дмитрий козак, майя санду, мид молдавии, россия