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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210810/minobrnauki-1745182599.html
Минобрнауки потребовало заселять невакцинированных студентов в общежития
Минобрнауки потребовало заселять невакцинированных студентов в общежития - РИА Новости, 10.08.2021
Минобрнауки потребовало заселять невакцинированных студентов в общежития
Отсутствие прививки от коронавируса у студентов не может быть причиной для отказа в заселении в общежитие или недопуска в кампус, заявил замглавы министерства... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:53
2021-08-10T14:44
россия
вакцинация россиян от covid-19
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
распространение коронавируса
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Отсутствие прививки от коронавируса у студентов не может быть причиной для отказа в заселении в общежитие или недопуска в кампус, заявил замглавы министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев."В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные, принудительные меры, (необходимо. — Прим. ред.) не просто разъяснять, а применять административные решения", — заявил он на круглом столе, посвящённом проблеме вакцинации студентов.Ранее глава министерства Валерий Фальков подчеркнул, что вузы должны обеспечить равные права для обучающихся независимо от прохождения вакцинации."Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения... в зависимости от наличия или отсутствия прививки", — отметил Фальков в эфире канала "Россия 24".Всего за время эпидемии в России выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442, скончались, а 5 788 710 человек выздоровел.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 202,6 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 203,4 миллиона. Почти 4,3 миллиона пациентов не удалось спасти.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745192042.html
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россия, вакцинация россиян от covid-19, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
13:53 10.08.2021 (обновлено: 14:44 10.08.2021)
 
Минобрнауки потребовало заселять невакцинированных студентов в общежития

Замминистра Афанасьев: отсутствие прививки от коронавируса — не причина для незаселения в общежитие

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Отсутствие прививки от коронавируса у студентов не может быть причиной для отказа в заселении в общежитие или недопуска в кампус, заявил замглавы министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
"В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные, принудительные меры, (необходимо. — Прим. ред.) не просто разъяснять, а применять административные решения", — заявил он на круглом столе, посвящённом проблеме вакцинации студентов.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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Ранее глава министерства Валерий Фальков подчеркнул, что вузы должны обеспечить равные права для обучающихся независимо от прохождения вакцинации.
"Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения... в зависимости от наличия или отсутствия прививки", — отметил Фальков в эфире канала "Россия 24".
Всего за время эпидемии в России выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442, скончались, а 5 788 710 человек выздоровел.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 202,6 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 203,4 миллиона. Почти 4,3 миллиона пациентов не удалось спасти.
Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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Распространение коронавирусаРоссияВакцинация россиян от COVID-19ОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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