https://ria.ru/20210810/minobrnauki-1745182599.html

Минобрнауки потребовало заселять невакцинированных студентов в общежития

Минобрнауки потребовало заселять невакцинированных студентов в общежития - РИА Новости, 10.08.2021

Минобрнауки потребовало заселять невакцинированных студентов в общежития

Отсутствие прививки от коронавируса у студентов не может быть причиной для отказа в заселении в общежитие или недопуска в кампус, заявил замглавы министерства... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:53

2021-08-10T13:53

2021-08-10T14:44

россия

вакцинация россиян от covid-19

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

распространение коронавируса

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Отсутствие прививки от коронавируса у студентов не может быть причиной для отказа в заселении в общежитие или недопуска в кампус, заявил замглавы министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев."В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные, принудительные меры, (необходимо. — Прим. ред.) не просто разъяснять, а применять административные решения", — заявил он на круглом столе, посвящённом проблеме вакцинации студентов.Ранее глава министерства Валерий Фальков подчеркнул, что вузы должны обеспечить равные права для обучающихся независимо от прохождения вакцинации."Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения... в зависимости от наличия или отсутствия прививки", — отметил Фальков в эфире канала "Россия 24".Всего за время эпидемии в России выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442, скончались, а 5 788 710 человек выздоровел.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 202,6 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 203,4 миллиона. Почти 4,3 миллиона пациентов не удалось спасти.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745192042.html

https://ria.ru/20210805/shkoly-1744524592.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вакцинация россиян от covid-19, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента