16:38 10.08.2021 (обновлено: 17:16 10.08.2021)
Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией
Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за нелегальных мигрантов
© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Правительство Латвии единогласно поддержало предложение главы МВД Марии Голубевой ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией.
Это сделано из-за увеличения числа нелегалов, пояснила министр внутренних дел. По ее словам, укрепление рубежей начинается немедленно. Латвийское Министерство обороны также готово помочь в охране.
Фактически введение режима ЧС временно закрывает границу между с Белоруссией, отметил премьер Кришьянис Кариньш.
Ранее Рига направила к рубежам 50 военнослужащих ВС. Как пишут латвийские СМИ со ссылкой на решение правительства, пограничникам разрешили использовать физическую силу и спецсредства при задержании нелегалов
Обстановка на границе
Белорусский Госпогранкомитет не раз отмечал, что соседи оставляют мигрантов на границе без медпомощи. Так, ранее Литва выбросила беременную иностранку без сознания. А 4 июля там нашли гражданина Ирака в тяжелом состоянии. Позднее он умер от геморрагического шока, вызванного обильной потерей крови. На его теле были следы от множественных ударов твердыми тупыми продолговатыми предметами. Белорусский СК возбудил уголовное дело об убийстве.
Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, в свою очередь, отметил, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.
Как указывал президент Белоруссии Александр Лукашенко, республика более не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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