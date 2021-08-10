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Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией

Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.08.2021

Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией

Правительство Латвии единогласно поддержало предложение главы МВД Марии Голубевой ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:38

2021-08-10T16:38

2021-08-10T17:16

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Правительство Латвии единогласно поддержало предложение главы МВД Марии Голубевой ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией.Это сделано из-за увеличения числа нелегалов, пояснила министр внутренних дел. По ее словам, укрепление рубежей начинается немедленно. Латвийское Министерство обороны также готово помочь в охране.Фактически введение режима ЧС временно закрывает границу между с Белоруссией, отметил премьер Кришьянис Кариньш.Ранее Рига направила к рубежам 50 военнослужащих ВС. Как пишут латвийские СМИ со ссылкой на решение правительства, пограничникам разрешили использовать физическую силу и спецсредства при задержании нелегаловОбстановка на границеБелорусский Госпогранкомитет не раз отмечал, что соседи оставляют мигрантов на границе без медпомощи. Так, ранее Литва выбросила беременную иностранку без сознания. А 4 июля там нашли гражданина Ирака в тяжелом состоянии. Позднее он умер от геморрагического шока, вызванного обильной потерей крови. На его теле были следы от множественных ударов твердыми тупыми продолговатыми предметами. Белорусский СК возбудил уголовное дело об убийстве.Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, в свою очередь, отметил, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.Как указывал президент Белоруссии Александр Лукашенко, республика более не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210810/destabilizatsiya-1745203091.html

https://ria.ru/20210806/litva-1744721978.html

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в мире, литва, белоруссия, латвия, кришьянис кариньш