Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/migranty-1745210757.html
Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией
Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.08.2021
Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией
Правительство Латвии единогласно поддержало предложение главы МВД Марии Голубевой ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:38
2021-08-10T17:16
в мире
литва
белоруссия
латвия
кришьянис кариньш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745206029_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_bcda07f7137f36fee1d23327373613c6.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Правительство Латвии единогласно поддержало предложение главы МВД Марии Голубевой ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией.Это сделано из-за увеличения числа нелегалов, пояснила министр внутренних дел. По ее словам, укрепление рубежей начинается немедленно. Латвийское Министерство обороны также готово помочь в охране.Фактически введение режима ЧС временно закрывает границу между с Белоруссией, отметил премьер Кришьянис Кариньш.Ранее Рига направила к рубежам 50 военнослужащих ВС. Как пишут латвийские СМИ со ссылкой на решение правительства, пограничникам разрешили использовать физическую силу и спецсредства при задержании нелегаловОбстановка на границеБелорусский Госпогранкомитет не раз отмечал, что соседи оставляют мигрантов на границе без медпомощи. Так, ранее Литва выбросила беременную иностранку без сознания. А 4 июля там нашли гражданина Ирака в тяжелом состоянии. Позднее он умер от геморрагического шока, вызванного обильной потерей крови. На его теле были следы от множественных ударов твердыми тупыми продолговатыми предметами. Белорусский СК возбудил уголовное дело об убийстве.Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, в свою очередь, отметил, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.Как указывал президент Белоруссии Александр Лукашенко, республика более не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210810/destabilizatsiya-1745203091.html
https://ria.ru/20210806/litva-1744721978.html
литва
белоруссия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745206029_290:123:1548:1066_1920x0_80_0_0_f4d3c82765a29cc926c4d746848a9b31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, литва, белоруссия, латвия, кришьянис кариньш
16:38 10.08.2021 (обновлено: 17:16 10.08.2021)
 
Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией

Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за нелегальных мигрантов

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Правительство Латвии единогласно поддержало предложение главы МВД Марии Голубевой ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией.
Это сделано из-за увеличения числа нелегалов, пояснила министр внутренних дел. По ее словам, укрепление рубежей начинается немедленно. Латвийское Министерство обороны также готово помочь в охране.
Фактически введение режима ЧС временно закрывает границу между с Белоруссией, отметил премьер Кришьянис Кариньш.
Ранее Рига направила к рубежам 50 военнослужащих ВС. Как пишут латвийские СМИ со ссылкой на решение правительства, пограничникам разрешили использовать физическую силу и спецсредства при задержании нелегалов
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 15:54
Лукашенко использует мигрантов для дестабилизации ЕС, заявила еврокомиссар

Обстановка на границе

Белорусский Госпогранкомитет не раз отмечал, что соседи оставляют мигрантов на границе без медпомощи. Так, ранее Литва выбросила беременную иностранку без сознания. А 4 июля там нашли гражданина Ирака в тяжелом состоянии. Позднее он умер от геморрагического шока, вызванного обильной потерей крови. На его теле были следы от множественных ударов твердыми тупыми продолговатыми предметами. Белорусский СК возбудил уголовное дело об убийстве.
Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, в свою очередь, отметил, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.
Как указывал президент Белоруссии Александр Лукашенко, республика более не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
Солдаты литовской армии устанавливают колючую проволоку на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 17:22
"Следы жестоких побоев". Что происходит с беженцами в Литве
 
В миреЛитваБелоруссияЛатвияКришьянис Кариньш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
02:34Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы
02:20Юрист рассказала, как лишиться наследства из-за одного слова
Лента новостейМолния