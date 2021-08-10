https://ria.ru/20210810/mid-1745206184.html

МИД Украины выразил протест из-за заявлений Лукашенко о Крыме

МИД Украины выразил протест из-за заявлений Лукашенко о Крыме - РИА Новости, 10.08.2021

МИД Украины выразил протест из-за заявлений Лукашенко о Крыме

Временный поверенный в делах Белоруссии на Украине Кирилл Камышев был вызван в украинский МИД, где ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:13

2021-08-10T16:13

2021-08-10T16:24

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александр лукашенко

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КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Временный поверенный в делах Белоруссии на Украине Кирилл Камышев был вызван в украинский МИД, где ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства во вторник.Ранее Александр Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум."Сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции. Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями", - говорится сообщении МИД.В Киеве считают, что подобными заявлениями Лукашенко нарушает международные обязательства Белоруссии по соблюдению норм и принципов международного права.В МИД Украины также сообщили, что от белорусской стороны Киев запросил объяснения относительно слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать о допуске Минском на свою территорию прокуроров ЛНР для допроса основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича. "В случае подтверждения, это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался", - отметили в МИД.Высказывания Лукашенко относительно переправки оружия и подготовке на Украине боевиков для действий на территории Белоруссии в украинском внешнеполитическом ведомстве расценили как "безответственную и далекую от реалий пропаганду".Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности. Президент Белоруссии обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела, Киев эти заявления опровергает.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210810/poklonskaya-1745125369.html

https://ria.ru/20210704/krym-1739787705.html

https://ria.ru/20210804/protasevich-1744375248.html

https://ria.ru/20210703/soyuz-1739706756.html

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в мире, украина, белоруссия, киев, мид украины, александр лукашенко