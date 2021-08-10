https://ria.ru/20210810/mid-1745147698.html

В МИД оценили назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"

В МИД оценили назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 10.08.2021

В МИД оценили назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя назначение спецпосланника США по вопросам трубопровода "Северный поток — 2", заявила, что Москва не РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:30

2021-08-10T10:30

2021-08-10T10:52

сша

северный поток — 2

россия

экономика

джо байден

мария захарова

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя назначение спецпосланника США по вопросам трубопровода "Северный поток — 2", заявила, что Москва не закрывала двери для диалога, но будет исходить из реальных шагов.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден назначил своего бывшего близкого советника и экс-спецпосланника госдепа по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна спецпосланником США по вопросам "Северный поток — 2"."Мы все-таки исходим из практических, реализованных на практике шагов... Было много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли. Поэтому будем исходить из практических шагов американской стороны. Мы поддерживаем контакты, никогда не закрывали дверь для диалога. Да, отвечаем. Да, отвечаем на те недружественные акции, которые предпринимают США в адрес нашей страны, но при этом конструктивные шаги – мы всегда на них отвечаем так же конструктивно. Поэтому будем исходить из реалий", - сказала она в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве "оружия" против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210809/potok-1744978206.html

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сша, северный поток — 2, россия, экономика, джо байден, мария захарова