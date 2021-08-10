https://ria.ru/20210810/mgu-1745188818.html
Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября - РИА Новости, 10.08.2021
Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова предполагает начать учебный год в очном формате, однако по необходимости будет вводиться смешанный... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:27
2021-08-10T14:27
2021-08-10T14:27
общество
вакцинация
мгу имени м. в. ломоносова
виктор садовничий
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013853_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_04c4651b210733c7b0d3217b910e614b.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова предполагает начать учебный год в очном формате, однако по необходимости будет вводиться смешанный формат, заявил ректор вуза Виктор Садовничий."На мой взгляд, начало учебного года, занятий надо, по возможности, начать в очном формате, это решение и нашего ученого совета. Все практические занятия, безусловно, мы будем начинать в обычном формате", - заявил Садовничий на круглом столе, посвященном проблеме вакцинации студентов.Он также добавил, что есть лекции, где должны быть потоки студентов по 300-500 человек, и такие занятия будут проходить онлайн, поскольку на них сложно соблюсти требования по дистанцированию и рассадке.
https://ria.ru/20210810/vuz-1745168474.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013853_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_3144101e32e73a68e358d3d2fb00ab1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, россия
Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
Ректор Садовничий: МГУ начнет учебный год в очном формате, смешанный формат введут при необходимости