https://ria.ru/20210810/mgu-1745188818.html

Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября

Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября - РИА Новости, 10.08.2021

Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова предполагает начать учебный год в очном формате, однако по необходимости будет вводиться смешанный... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:27

2021-08-10T14:27

2021-08-10T14:27

общество

вакцинация

мгу имени м. в. ломоносова

виктор садовничий

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова предполагает начать учебный год в очном формате, однако по необходимости будет вводиться смешанный формат, заявил ректор вуза Виктор Садовничий."На мой взгляд, начало учебного года, занятий надо, по возможности, начать в очном формате, это решение и нашего ученого совета. Все практические занятия, безусловно, мы будем начинать в обычном формате", - заявил Садовничий на круглом столе, посвященном проблеме вакцинации студентов.Он также добавил, что есть лекции, где должны быть потоки студентов по 300-500 человек, и такие занятия будут проходить онлайн, поскольку на них сложно соблюсти требования по дистанцированию и рассадке.

https://ria.ru/20210810/vuz-1745168474.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, россия