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Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября - РИА Новости, 10.08.2021
Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова предполагает начать учебный год в очном формате, однако по необходимости будет вводиться смешанный... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:27
2021-08-10T14:27
общество
вакцинация
мгу имени м. в. ломоносова
виктор садовничий
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова предполагает начать учебный год в очном формате, однако по необходимости будет вводиться смешанный формат, заявил ректор вуза Виктор Садовничий."На мой взгляд, начало учебного года, занятий надо, по возможности, начать в очном формате, это решение и нашего ученого совета. Все практические занятия, безусловно, мы будем начинать в обычном формате", - заявил Садовничий на круглом столе, посвященном проблеме вакцинации студентов.Он также добавил, что есть лекции, где должны быть потоки студентов по 300-500 человек, и такие занятия будут проходить онлайн, поскольку на них сложно соблюсти требования по дистанцированию и рассадке.
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общество, вакцинация, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, россия
14:27 10.08.2021
 
Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября

Ректор Садовничий: МГУ начнет учебный год в очном формате, смешанный формат введут при необходимости

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова предполагает начать учебный год в очном формате, однако по необходимости будет вводиться смешанный формат, заявил ректор вуза Виктор Садовничий.
"На мой взгляд, начало учебного года, занятий надо, по возможности, начать в очном формате, это решение и нашего ученого совета. Все практические занятия, безусловно, мы будем начинать в обычном формате", - заявил Садовничий на круглом столе, посвященном проблеме вакцинации студентов.
Он также добавил, что есть лекции, где должны быть потоки студентов по 300-500 человек, и такие занятия будут проходить онлайн, поскольку на них сложно соблюсти требования по дистанцированию и рассадке.
Студенты на лекции в МГУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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ОбществоВакцинацияМГУ имени М. В. ЛомоносоваВиктор СадовничийРоссия
 
 
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