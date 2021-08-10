https://ria.ru/20210810/medvedi-1745001812.html

Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях

Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях - РИА Новости, 10.08.2021

Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях

Дирекция природного парка "Ергаки" в Красноярском крае рекомендовала туристам отказаться от походов и ночевок из-за массовой миграции медведей, сообщается на... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T06:25

2021-08-10T06:25

2021-08-10T06:25

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КРАСНОЯРСК, 9 авг — РИА Новости. Дирекция природного парка "Ергаки" в Красноярском крае рекомендовала туристам отказаться от походов и ночевок из-за массовой миграции медведей, сообщается на сайте парка.Ранее в приказе краевого минэкологии сообщалось, что пять взрослых медведей отстрелят до конца сентября на территории красноярского природного парка "Ергаки"."Сохраняется повышенная опасность нападения, в связи с этим дирекция "Ергаки", настоятельно рекомендует туристам не вставать лагерем на ночевки", — говорится в сообщении. Также сотрудники посоветовали всем, в том числе и коммерческим палаточным лагерям, прекратить деятельность с 15 августа 2021 года".В дирекции парка пояснили, что из-за низкой кормовой базы и давления приходящего медведя с Восточных Саян наблюдается массовая миграция животных. Сотрудники рекомендовали отменить многодневные маршруты и осуществлять только радиальные однодневные выходы по экоторопе Висячий камень – перевал Художников, но не далее.Ранее сообщалось, что 24 июля группа туристов из четырех человек прибыла из Москвы в Хакасию, откуда направилась на одну из турбаз на территории "Ергаков", где после регистрации выдвинулись по одному из маршрутов горного массив парка. Утром 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский, где путешественники остановились на ночлег, на одного из отдыхающих напал медведь. Другим участникам группы удалось покинуть место происшествия и сообщить о произошедшем. Тело погибшего было найдено, медведь убит. Этот случай стал вторым нападением на людей в "Ергаках" за это лето.

https://ria.ru/20210729/delo-1743459734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, новости - туризм, медведи, туристы, туризм