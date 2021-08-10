https://ria.ru/20210810/med-1745208755.html

Социологи назвали самые популярные сорта меда у россиян

Социологи назвали самые популярные сорта меда у россиян - РИА Новости, 10.08.2021

Социологи назвали самые популярные сорта меда у россиян

Более 80% россиян едят мед, четверть представителей старшего поколения - ежедневно, при этом наибольшей популярностью пользуется цветочный и липовый, следует из РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:26

2021-08-10T16:26

2021-08-10T16:26

общество

еда

вциом

медовый спас

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более 80% россиян едят мед, четверть представителей старшего поколения - ежедневно, при этом наибольшей популярностью пользуется цветочный и липовый, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.Опрос приурочен к Медовому спасу, который отмечается 14 августа."Большинство россиян (82%) употребляют мед, при этом 16% едят его ежедневно, 18% - несколько раз в неделю, 20% - несколько раз в месяц, а 28% - несколько раз в год. Не употребляют мед 17% наших сограждан. Ежедневно едят мед 24% граждан старшего поколения, 22% жителей Приволжского федерального округа и 21% жителей Кавказского федерального округа, а также 21% жителей сел и 19% граждан в хорошем материальном положении", – говорится в исследовании.Наиболее популярные сорта меда - цветочный (49%), липовый (38%), гречишный (27%), майский (11%), а также горный, акациевый и донниковый (по 6%). Еще 6% респондентов сообщили, что сорт меда им не важен.Большинство россиян употребляют мед потому, что он им нравится (39%), он полезен (34%), его можно использовать в лечебных целях (13%), мед может быть альтернативой сахару (10%).Чаще всего россияне приобретают мед у знакомых и пчеловодов-любителей (54%), на рынках и специализированных ярмарках (21%), в магазинах (13%), получают мед в качестве подарка (12%) или у частных пчеловодческих хозяйств (10%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 8 августа. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20210806/putin-1744774221.html

https://rsport.ria.ru/20210514/med-1732211042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, еда, вциом, медовый спас, россия