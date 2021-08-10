https://ria.ru/20210810/maksim-1745241520.html

Врач рассказал, сможет ли МакSим восстановиться после искусственной комы

Врач рассказал, сможет ли МакSим восстановиться после искусственной комы - РИА Новости, 10.08.2021

Врач рассказал, сможет ли МакSим восстановиться после искусственной комы

Полностью восстановиться и вернуться к привычному образу жизни пациенту после продолжительного нахождения в медикаментозном сне возможно, прогноз зависит от... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:47

2021-08-10T17:47

2021-08-10T17:47

шоубиз

общество

здоровье - общество

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Полностью восстановиться и вернуться к привычному образу жизни пациенту после продолжительного нахождения в медикаментозном сне возможно, прогноз зависит от множества факторов, в том числе от возраста и степени поражения мозга, заявил РИА Новости профессор, врач-реаниматолог Андрей Ярошецкий.Ранее сообщалось, что певица МакSим (Марина Абросимова) полностью пришла в себя, все функции ее организма в порядке. Певица была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Представитель артистки заявлял РИА Новости, что несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии."Влияние медикаментозного сна на организм зависит от лекарств и дозировок. Пациент, находящийся в длительном медикаментозном сне, становится слабым, не может вставать с кровати, у него замедлено мышление, к таким последствиям приводит любая тяжелая болезнь", - сказал Ярошецкий.Он отметил, что пациентам, которые провели в медикаментозном сне длительное время из-за тяжелой болезни необходима реабилитация, так как у больных нарушаются все процессы в организме. Реабилитация направлена на восстановление организма, в первую очередь, она включается в себя физические упражнения. Пациент, который два месяца лежал в реанимации, не двигался, естественно, потерял мышечную массу, которую и необходимо восстановить, пояснил врач."Прогноз по восстановлению зависит от множества факторов, в том числе от возраста и степени повреждения мозга. В целом, полностью восстановиться и вернуться к привычной жизни возможно", - отметил Ярошецкий.

https://ria.ru/20210809/maksim-1745052636.html

https://ria.ru/20210810/maksim-1745188601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, макsим (марина абросимова)