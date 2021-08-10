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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210810/maksim-1745241520.html
Врач рассказал, сможет ли МакSим восстановиться после искусственной комы
Врач рассказал, сможет ли МакSим восстановиться после искусственной комы - РИА Новости, 10.08.2021
Врач рассказал, сможет ли МакSим восстановиться после искусственной комы
Полностью восстановиться и вернуться к привычному образу жизни пациенту после продолжительного нахождения в медикаментозном сне возможно, прогноз зависит от... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:47
2021-08-10T17:47
шоубиз
общество
здоровье - общество
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Полностью восстановиться и вернуться к привычному образу жизни пациенту после продолжительного нахождения в медикаментозном сне возможно, прогноз зависит от множества факторов, в том числе от возраста и степени поражения мозга, заявил РИА Новости профессор, врач-реаниматолог Андрей Ярошецкий.Ранее сообщалось, что певица МакSим (Марина Абросимова) полностью пришла в себя, все функции ее организма в порядке. Певица была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Представитель артистки заявлял РИА Новости, что несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии."Влияние медикаментозного сна на организм зависит от лекарств и дозировок. Пациент, находящийся в длительном медикаментозном сне, становится слабым, не может вставать с кровати, у него замедлено мышление, к таким последствиям приводит любая тяжелая болезнь", - сказал Ярошецкий.Он отметил, что пациентам, которые провели в медикаментозном сне длительное время из-за тяжелой болезни необходима реабилитация, так как у больных нарушаются все процессы в организме. Реабилитация направлена на восстановление организма, в первую очередь, она включается в себя физические упражнения. Пациент, который два месяца лежал в реанимации, не двигался, естественно, потерял мышечную массу, которую и необходимо восстановить, пояснил врач."Прогноз по восстановлению зависит от множества факторов, в том числе от возраста и степени повреждения мозга. В целом, полностью восстановиться и вернуться к привычной жизни возможно", - отметил Ярошецкий.
https://ria.ru/20210809/maksim-1745052636.html
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общество, здоровье - общество, макsим (марина абросимова)
17:47 10.08.2021
 
Врач рассказал, сможет ли МакSим восстановиться после искусственной комы

Реаниматолог Ярошецкий: полностью восстановиться после месяцев медикаментозного сна возможно

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Полностью восстановиться и вернуться к привычному образу жизни пациенту после продолжительного нахождения в медикаментозном сне возможно, прогноз зависит от множества факторов, в том числе от возраста и степени поражения мозга, заявил РИА Новости профессор, врач-реаниматолог Андрей Ярошецкий.
Ранее сообщалось, что певица МакSим (Марина Абросимова) полностью пришла в себя, все функции ее организма в порядке. Певица была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Представитель артистки заявлял РИА Новости, что несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 14:43Шоубиз
МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы
"Влияние медикаментозного сна на организм зависит от лекарств и дозировок. Пациент, находящийся в длительном медикаментозном сне, становится слабым, не может вставать с кровати, у него замедлено мышление, к таким последствиям приводит любая тяжелая болезнь", - сказал Ярошецкий.
Он отметил, что пациентам, которые провели в медикаментозном сне длительное время из-за тяжелой болезни необходима реабилитация, так как у больных нарушаются все процессы в организме. Реабилитация направлена на восстановление организма, в первую очередь, она включается в себя физические упражнения. Пациент, который два месяца лежал в реанимации, не двигался, естественно, потерял мышечную массу, которую и необходимо восстановить, пояснил врач.
"Прогноз по восстановлению зависит от множества факторов, в том числе от возраста и степени повреждения мозга. В целом, полностью восстановиться и вернуться к привычной жизни возможно", - отметил Ярошецкий.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 14:37Шоубиз
Директор МакSим раскрыла, когда певицу выпишут из больницы
 
ШоубизОбществоЗдоровье - ОбществоМакSим (Марина Абросимова)
 
 
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