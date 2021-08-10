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Наука
https://ria.ru/20210810/luna-1745239668.html
В НАСА считают невозможной высадку американцев на Луну в 2024 году
В НАСА считают невозможной высадку американцев на Луну в 2024 году - РИА Новости, 10.08.2021
В НАСА считают невозможной высадку американцев на Луну в 2024 году
Высадка американцев на Луну в 2024 году не представляется возможной из-за неготовности скафандров, говорится в докладе офиса генерального инспектора НАСА. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:34
2021-08-10T17:38
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Высадка американцев на Луну в 2024 году не представляется возможной из-за неготовности скафандров, говорится в докладе офиса генерального инспектора НАСА."Нынешний график НАСА заключается в том, чтобы подготовить пригодные для полетов xEMU (вариант скафандра - ред.) к ноябрю 2024 года, но агентство сталкивается с серьезными препятствиями в выполнении этой цели. Этот график теперь включает задержку в около 20 месяцев из-за планируемой разработки, верификации и испытаний скафандров... Скафандры не будут готовы к полету до по меньшей мере апреля 2025 года", - говорится в докладе.Ранее сообщалось о намерении США возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, именем которого была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 1960-70-х годах прошлого века. Согласно графику НАСА, первый беспилотный полет по программе Artemis должен состояться в 2021 году. Второй полет или миссия Artemis-2 с экипажем состоится в 2023 году. В ходе Artemis-3, которая намечена на 2024 год, должно состояться возвращение человека на Луну.
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наса, космос - риа наука, сша
17:34 10.08.2021 (обновлено: 17:38 10.08.2021)
 
В НАСА считают невозможной высадку американцев на Луну в 2024 году

Генинспектор НАСА: американцы не смогут высадиться на Луну в 2024 году из-за неготовности скафандров

CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Высадка американцев на Луну в 2024 году не представляется возможной из-за неготовности скафандров, говорится в докладе офиса генерального инспектора НАСА.
"Нынешний график НАСА заключается в том, чтобы подготовить пригодные для полетов xEMU (вариант скафандра - ред.) к ноябрю 2024 года, но агентство сталкивается с серьезными препятствиями в выполнении этой цели. Этот график теперь включает задержку в около 20 месяцев из-за планируемой разработки, верификации и испытаний скафандров... Скафандры не будут готовы к полету до по меньшей мере апреля 2025 года", - говорится в докладе.
Ранее сообщалось о намерении США возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, именем которого была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 1960-70-х годах прошлого века. Согласно графику НАСА, первый беспилотный полет по программе Artemis должен состояться в 2021 году. Второй полет или миссия Artemis-2 с экипажем состоится в 2023 году. В ходе Artemis-3, которая намечена на 2024 год, должно состояться возвращение человека на Луну.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 15:27
Россия или Китай могут полететь на Луну раньше США, заявил Рогозин
 
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