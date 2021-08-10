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В МИД Литвы прокомментировали решение Китая отозвать посла
В МИД Литвы прокомментировали решение Китая отозвать посла - РИА Новости, 10.08.2021
В МИД Литвы прокомментировали решение Китая отозвать посла
Министерство иностранных дел Литвы выразило сожаление по поводу решения Китая отозвать посла из республики, при этом в ведомстве отметили, что намерены... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:47
2021-08-10T12:47
в мире
литва
вильнюс
китай
тайвань
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы выразило сожаление по поводу решения Китая отозвать посла из республики, при этом в ведомстве отметили, что намерены развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, сообщается на сайте МИД.Ранее Китай принял решение отозвать посла КНР из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть "представительство" в стране."Выражая сожаление по поводу этого шага Китая, министерство иностранных дел Литвы пользуется этой возможностью, чтобы подтвердить, что в соответствии с принципом "Один Китай" Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как это делают многие другие страны Европейского Союза и остального мира", - говорится в сообщении.Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У объявил, что остров собирается открывать представительство в Литве, оно будет располагаться в Вильнюсе и называться "Тайваньским представительством в Литве ". Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте со своей стороны заявила, что Литва в октябре-ноябре откроет торговое представительство на Тайване.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20210623/tayvan-1738194919.html
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в мире, литва, вильнюс, китай, тайвань
12:47 10.08.2021
 
В МИД Литвы прокомментировали решение Китая отозвать посла

МИД Литвы выразил сожаление из-за решения Китая отозвать посла из республики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГород Вильнюс
Город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы выразило сожаление по поводу решения Китая отозвать посла из республики, при этом в ведомстве отметили, что намерены развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, сообщается на сайте МИД.
Ранее Китай принял решение отозвать посла КНР из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть "представительство" в стране.
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"Выражая сожаление по поводу этого шага Китая, министерство иностранных дел Литвы пользуется этой возможностью, чтобы подтвердить, что в соответствии с принципом "Один Китай" Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как это делают многие другие страны Европейского Союза и остального мира", - говорится в сообщении.
Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У объявил, что остров собирается открывать представительство в Литве, оно будет располагаться в Вильнюсе и называться "Тайваньским представительством в Литве ". Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте со своей стороны заявила, что Литва в октябре-ноябре откроет торговое представительство на Тайване.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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