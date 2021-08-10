https://ria.ru/20210810/litva-1745094696.html

Литва просит у Европы денег на гибридную войну с Минском

Литва просит у Европы денег на гибридную войну с Минском - РИА Новости, 10.08.2021

Литва просит у Европы денег на гибридную войну с Минском

После многодневных визгов и призывов, раздававшихся из столицы Литвы, обуздать "белорусского диктатора, мстящего республике" в Брюсселе решили прислушаться к... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T08:00

2021-08-10T08:00

2021-08-10T08:01

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литва

евросоюз

нато

еврокомиссия

россия

белоруссия

мигранты

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После многодневных визгов и призывов, раздававшихся из столицы Литвы, обуздать "белорусского диктатора, мстящего республике" в Брюсселе решили прислушаться к младшему партнеру и сообщили, что решать проблему с незаконными пересечениями границы между двумя странами будут сообща.Главы МВД 27 государств проведут по этому поводу во второй половине августа телеконференцию.Объявят ли на ней о возможности введения новых, еще "более лучших" санкций в отношении Белоруссии, сказать сложно, но сама ситуация, в которой Литва получает политическую и материальную поддержку там, где Италия, Греция и Испания остаются с проблемой один на один, беспрецедентна за все то время, что Европа имеет дело с не контролируемым никем и ничем притоком нелегалов.Но когда приток касается стран Средиземноморья, это, как принято говорить, совсем другое.Крики Вильнюса оказались значительно громче для Еврокомиссии, чем мольбы Рима и Афин, смиренно просящих помощи у Брюсселя хотя бы в усилении контроля морских границ, потому что Литве в отличие от южных членов Евросоюза повезло с географией. Граница с Россией составляет чуть больше 260 километров, граница с Белоруссией — почти 700 километров, так что есть где развернуться идеологической фантазии.Все три десятилетия после обретения независимости Литва строила как свою внешнюю, так и внутреннюю политику на противостоянии "угрозе с Востока", самоназвавшись форпостом демократии и свободы.Этот титул стал для нее пропуском как в ЕС, так и в НАТО: и Евросоюз, и Североатлантический альянс дали себя убедить в том, что яростная (и во многом искренняя) антироссийская позиция на дороге не валяется и, стало быть, нуждается в поощрении. И финансами (невозвратные дотации Брюсселя составляют не менее трех процентов ВВП Литвы), и созданием полигонов НАТО (решение о строительстве крупнейшего в Европе, расположенного на территории прибалтийской республики, было принято не так давно, земля уже выделена, общая площадь превысит 50 тысяч гектаров).Таким образом, Вильнюс, обеспечив себе столь мощный и, самое главное, бесперебойный денежный поток на ближайшие годы, на развитие собственной экономики может просто "забить".Зачем развивать инфраструктуру, создавать рабочие места, думать над диверсификацией экспорта, если придут богатые дяденьки и все сделают сами?Только на преодоление последствий пандемии ЕС намерен выделить Литве 14,5 миллиарда евро в качестве безвозвратных субсидий. В относительных цифрах — на душу населения — эта сумма во много раз больше той, что, к примеру, получат от Брюсселя Германия и Франция.Но и этого показалось мало. И вот сейчас Вильнюс вновь завел старую шарманку — на этот раз члену ЕС, члену НАТО, настоящему "прибалтийскому тигру" угрожает Минск, который, как кричат высшие государственные деятели Литвы, "развязал гибридную войну".По официальным данным, представленным литовским правительством, границу пересекают нелегалы. В количестве нескольких тысяч человек.Этих нелегалов, согласно той же официальной позиции, перейти рубежи практически заставил лично Лукашенко, "мстящий Литве за ее позицию в отношении ограничительных секторальных мер", которые, напомним, были введены в том числе и по инициативе Вильнюса.В Белоруссии с 1 июля действует режим безвизового въезда для граждан 73 государств. Это решение Минск принял, чтобы помочь с вакцинацией странам, у которых имеются проблемы как с логистикой профилактических противокоронавирусных препаратов, так и с организацией на местах прививочной кампании.При этом речь шла отнюдь не только о сопредельных государствах вроде Украины, но и о том же Ираке.Россия поделилась с Белоруссией технологией производства Sputnik V еще весной, предприятия республики сейчас выпускают не менее полумиллиона доз ежемесячно, и, обеспечив собственные нужды в медикаменте, Минск предложил воспользоваться лекарством другим государствам и их гражданам.Не бесплатно, но за весьма скромную цену.В то время как фармкомпании Запада, узнав о необходимости повторных инъекций, цену на свои препараты повышают на четверть, Минск идет против тренда, давая бедным странам возможность остановить пандемию.В ситуации, когда эгоистические финансовые интересы определяют как стратегию, так и тактику западных экономических и военных союзов, такое поведение (если рассматривать в парадигме логики ЕС и НАТО) не может оставаться безнаказанным.Затем появились сообщения о "кризисе с нелегалами на границе", которые позднее стали сопровождаться рассказами о "провокациях в отношении Литвы", сведениями о недовольстве местных жителей, историями о том, как белорусские пограничники действуют "как заградотряды, выстрелами в воздух подгоняя мигрантов к переходу рубежей".Медиа пишут то о нескольких тысячах, то о нескольких сотнях нелегалов, которым удалось "пробраться в ЕС".Даже если довериться этим данным, людей, оказавшихся в Литве, можно только пожалеть: в качестве приюта, пусть и временного, они выбрали государство, основой идеологии которого всегда, во все эпохи (кроме той, что ныне зовется оккупацией) был зоологический национализм.Все, что было нелитовским, и все, кто были нелитовцами, либо унижалось и унижались, либо уничтожалось и уничтожались.Самый, наверное, скорбный и страшный пример — Великая Отечественная война, когда в прибалтийской республике были убиты практически все евреи, от мала до велика (по разным оценкам, погибло от 96 до 98 процентов еврейского населения). Более того, в Литву направлялись вагоны для скота, в которых на уничтожение везли евреев из Западной Европы.Так были умерщвлены десять тысяч евреев из соседней Польши и еще около шести тысяч евреев из Австрии, Германии и Франции.Тема активного участия литовцев в холокосте в самой Европе практически полностью табуирована, поскольку те, кто организовывал истребление евреев, и те, кто боролся с "советским оккупационным режимом", были зачастую одними и теми же людьми.И если начать это обсуждать всерьез и по-настоящему, то из шкафов повалятся такие скелеты, что придется, вероятно, забыть и о неограниченных дотациях из бюджета ЕС, и о безусловной поддержке США.И никакие русофобия и ненависть к России, которые культивируются и насаждаются, не спасут этих гигантов европейской мысли и отцов прибалтийской демократии от перекрытия финансового крана.Брюссель и Вашингтон, завязав шашни с Литвой, оказались в интересном положении, став как обеспеченные джентльмены объектом шантажа со стороны истеричной содержанки, когда-то молоденькой и свежей, но сегодня вышедшей в тираж и живущей исключительно на те средства, что ей дают в память о прошлых чувствах.Все все прекрасно знают и понимают — от реального положения на границе между Белоруссией и Литвой до настоящего числа тех, кто ее перешел. Известен и уровень охраны этих рубежей (находящихся от действующего полигона НАТО в Пабраде на расстоянии 15 километров).И даже если гипотетически имелась хоть малейшая угроза, то границы были бы заперты на амбарный замок.Но за три десятилетия, что существует независимая Литва, и за почти два десятилетия, что прибалтийская республика входит в Североатлантический альянс, этого сделано не было.Следовательно, никакой опасности со стороны Белоруссии для Литвы нет.Но это — милые частности, интересные лишь специалистам.А для населения литовского, очень недовольного "нашествием нелегалов", власти приготовили конфетку, заявив, что построят стену на границе. Четыре метра в высоту и из колючей проволоки. В правительстве Литвы уже и смету составили.Защита "свободы и демократии" обойдется, по предварительным оценкам, в 150 миллионов евро.Платить, правда, придется ЕС: премьер-министр Шимоните сообщила, что собственных средств на осуществление такого проекта у страны нет.

https://ria.ru/20210803/litva-1744182218.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/italiya-1744583307.html

https://ria.ru/20210802/migranty-1743962231.html

https://ria.ru/20210806/sanktsii-1744756044.html

https://ria.ru/20210804/litva-1744387809.html

https://ria.ru/20210805/migranty-1744505467.html

https://ria.ru/20191114/1560899393.html

https://ria.ru/20210807/litva-1744834055.html

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Елена Караева https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, литва, евросоюз, нато, еврокомиссия, россия, белоруссия, мигранты