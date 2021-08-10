https://ria.ru/20210810/latviya-1745196227.html

Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией

Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.08.2021

Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией

Латвийское правительство единогласно поддержало введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:09

2021-08-10T15:09

2021-08-10T16:01

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РИГА, 10 авг — РИА Новости. Латвийское правительство единогласно поддержало введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, заявила глава МВД страны Мария Голубева."Укрепление границы начинается немедленно", — написала она в Twitter.Минобороны Латвии готово помочь в охране рубежей.Как заявил журналистам премьер Кришьянис Кариньш, решение о введении режима ЧС "фактически закрывает на время границу между Латвией и Белоруссией".Ранее для усиления охраны Рига уже направила 50 военнослужащих Национальных вооруженных сил. В свою очередь, в сейме призвали разрешить пограничникам применять оружие против нелегалов.По информации главы латвийской Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуяца, за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе задержали около 200 мигрантов.Ситуация на границеЗа последнее время обстановка на приграничных территориях обострилась. Белорусский Госпогранкомитет (ГПК) неоднократно заявлял, что соседние страны насильно выдворяют мигрантов, оставляя их без необходимой медицинской помощи и с телесными повреждениями.Так, сегодня соседняя с Латвией Литва выбросила беременную иностранку без сознания на линию границы. А 4 июля там нашли иракца в тяжелом состоянии, который позднее скончался от геморрагического шока, вызванного обильной потерей крови. На теле жертвы обнаружили следы от не менее 30 ударов твердыми тупыми продолговатыми предметами, эксперты не исключают, что это могли быть палки или дубинки. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "Убийство".После этого по поручению президента Александра Лукашенко охрану госграницы усилили.Как указывал глава государства, республика более не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210810/litva-1745094696.html

https://ria.ru/20210806/granitsa-1744691821.html

https://ria.ru/20210806/litva-1744721978.html

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в мире, латвия, белоруссия, минск, александр лукашенко