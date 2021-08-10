https://ria.ru/20210810/kurenie-1745175777.html

Курение снизило уровень антител после вакцинации от COVID-19

Курение снизило уровень антител после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021

Курение снизило уровень антител после вакцинации от COVID-19

Японские ученые из медицинских университетов Докке и Джичи выявили факторы, от которых зависит концентрация антител после вакцинации, рассказывается в... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:12

2021-08-10T13:12

2021-08-10T13:22

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Японские ученые из медицинских университетов Докке и Джичи выявили факторы, от которых зависит концентрация антител после вакцинации, рассказывается в исследовании, опубликованном на портале препринтов medRxiv.Авторы работы взяли кровь у 378 медработников (255 — женщины, 123 — мужчины) спустя три месяца после прививки вторым компонентом вакцины Pfizer, чтобы измерить титры защитных антител к с SARS-CoV-2. При анализе учитывали данные об истории болезней, возрасте и вредных привычках.После этого исследователи сравнили образцы курильщиков и добровольцев, которые никогда не употребляли табачные изделия. Как оказалось, концентрация антител в крови первой группы, вне зависимости от пола, была ниже нормы на 140-250 единиц. Другим определяющим фактором оказался возраст: у пожилых участников исследования обнаружили самый низкий уровень IgG.По словам иммунологов, отказ от курения может улучшить индивидуальную эффективность вакцины: те, кто отказался от вредной привычки, имеют более крепкий клеточный иммунитет.

https://ria.ru/20210710/vaktsina-1740701031.html

https://ria.ru/20210810/vaktsina-1745134880.html

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в мире, общество, наука, здоровье - общество, коронавирус covid-19