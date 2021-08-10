https://ria.ru/20210810/krym-1745273921.html

В Госдуме ответили на заявление Лукашенко об условии признания Крыма

В Госдуме ответили на заявление Лукашенко об условии признания Крыма - РИА Новости, 11.08.2021

В Госдуме ответили на заявление Лукашенко об условии признания Крыма

Ничто не мешает Белоруссии признать Крым российским, заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-10T23:49

2021-08-10T23:49

2021-08-11T00:33

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ничто не мешает Белоруссии признать Крым российским, заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что признает полуостров, когда "последний олигарх в России" начнет поставлять туда продукцию. При этом, указал глава государства, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.Чепа заявил, что Будапештский меморандум не мешает Лукашенко признать полуостров российским."Он прекрасно понимает, что происходило на Украине, то же самое произносило в Белоруссии: потребовалась определенная защита белорусского народа. Иногда надо более трезво оценивать ситуацию, не запутываться в бизнесе", — сказал депутат.Он назвал высказывание Лукашенко некрасивым. По мнению Чепы, президент Белоруссии понимает, что некоторые российские компании официально не работают в Крыму, чтобы не попасть под санкции."Это бы приносило еще больший урон нашим гражданам. Это не означает, что они не патриоты", — пояснил парламентарий.Заявление Лукашенко вызвало широкий общественный резонанс в России. Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова белорусского президента плутовством, депутат Михаил Шеремет призвал Лукашенко не равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства. В свою очередь, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что высказывание главы Белоруссии несет риски для него самого, так как, по ее мнению, без российской поддержки сохранить политическую стабильность в стране ему "будет практически невозможно".

https://ria.ru/20210809/krym-1745116844.html

https://ria.ru/20210810/poklonskaya-1745125369.html

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политика, в мире, украина, республика крым, белоруссия, александр лукашенко, алексей чепа, россия