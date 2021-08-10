Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/krym-1745273921.html
В Госдуме ответили на заявление Лукашенко об условии признания Крыма
В Госдуме ответили на заявление Лукашенко об условии признания Крыма - РИА Новости, 11.08.2021
В Госдуме ответили на заявление Лукашенко об условии признания Крыма
Ничто не мешает Белоруссии признать Крым российским, заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-10T23:49
2021-08-11T00:33
политика
в мире
украина
республика крым
белоруссия
александр лукашенко
алексей чепа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738099860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e73100e449bec7f591d10ac108a4a54a.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ничто не мешает Белоруссии признать Крым российским, заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что признает полуостров, когда "последний олигарх в России" начнет поставлять туда продукцию. При этом, указал глава государства, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.Чепа заявил, что Будапештский меморандум не мешает Лукашенко признать полуостров российским."Он прекрасно понимает, что происходило на Украине, то же самое произносило в Белоруссии: потребовалась определенная защита белорусского народа. Иногда надо более трезво оценивать ситуацию, не запутываться в бизнесе", — сказал депутат.Он назвал высказывание Лукашенко некрасивым. По мнению Чепы, президент Белоруссии понимает, что некоторые российские компании официально не работают в Крыму, чтобы не попасть под санкции."Это бы приносило еще больший урон нашим гражданам. Это не означает, что они не патриоты", — пояснил парламентарий.Заявление Лукашенко вызвало широкий общественный резонанс в России. Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова белорусского президента плутовством, депутат Михаил Шеремет призвал Лукашенко не равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства. В свою очередь, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что высказывание главы Белоруссии несет риски для него самого, так как, по ее мнению, без российской поддержки сохранить политическую стабильность в стране ему "будет практически невозможно".
https://ria.ru/20210809/krym-1745116844.html
https://ria.ru/20210810/poklonskaya-1745125369.html
украина
республика крым
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738099860_483:399:2682:2048_1920x0_80_0_0_f0a7e3c5f0568939a52c79b75c044283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, в мире, украина, республика крым, белоруссия, александр лукашенко, алексей чепа, россия
23:49 10.08.2021 (обновлено: 00:33 11.08.2021)
 
В Госдуме ответили на заявление Лукашенко об условии признания Крыма

Депутат Госдумы Чепа: Будапештский меморандум не мешает Лукашенко признать Крым российским

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе
Отдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ничто не мешает Белоруссии признать Крым российским, заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что признает полуостров, когда "последний олигарх в России" начнет поставлять туда продукцию. При этом, указал глава государства, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
Чепа заявил, что Будапештский меморандум не мешает Лукашенко признать полуостров российским.
"Он прекрасно понимает, что происходило на Украине, то же самое произносило в Белоруссии: потребовалась определенная защита белорусского народа. Иногда надо более трезво оценивать ситуацию, не запутываться в бизнесе", — сказал депутат.
Мыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 21:19
Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским
Он назвал высказывание Лукашенко некрасивым. По мнению Чепы, президент Белоруссии понимает, что некоторые российские компании официально не работают в Крыму, чтобы не попасть под санкции.
"Это бы приносило еще больший урон нашим гражданам. Это не означает, что они не патриоты", — пояснил парламентарий.
Заявление Лукашенко вызвало широкий общественный резонанс в России. Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова белорусского президента плутовством, депутат Михаил Шеремет призвал Лукашенко не равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства. В свою очередь, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что высказывание главы Белоруссии несет риски для него самого, так как, по ее мнению, без российской поддержки сохранить политическую стабильность в стране ему "будет практически невозможно".
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 00:33
Поклонская оценила высказывание Лукашенко о признании Крыма российским
 
ПолитикаВ миреУкраинаРеспублика КрымБелоруссияАлександр ЛукашенкоАлексей ЧепаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
02:34Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы
02:20Юрист рассказала, как лишиться наследства из-за одного слова
Лента новостейМолния