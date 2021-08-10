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Белоруссии ничто не мешает признать статус Крыма, заявил источник
Белоруссии ничто не мешает признать статус Крыма, заявил источник - РИА Новости, 10.08.2021
Белоруссии ничто не мешает признать статус Крыма, заявил источник
Минску ничего не мешает согласиться с российским статусом Крыма, сказал РИА Новости информированный источник в Москве. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T20:03
2021-08-10T23:58
республика крым
белоруссия
москва
россия
в мире
севастополь
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Минску ничего не мешает согласиться с российским статусом Крыма, сказал РИА Новости информированный источник в Москве.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает полуостров, когда "последний олигарх в России" начнет поставлять туда продукцию. При этом, указал глава государства, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум."Думаю, что признанию российской принадлежности Крыма ничто не мешает. Уж точно не Будапештский меморандум", — отметил собеседник агентства.Он напомнил, что этот документ подписали в 1994 году при присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)."Идея заключалась в том, чтобы страны ядерной "пятерки" обязались не применять против Украины ядерное оружие и уважать ее суверенитет в соответствии с принципами хельсинкского Заключительного акта СБСЕ", — заявил источник.По его словам, эти принципы нарушили в феврале 2014 года три из пяти ядерных держав."США и Великобритания открыто поддержали антиконституционный госпереворот на киевском майдане, а Франция, которая вместе с Германией и Польшей выступила гарантом соглашения власти и оппозиции, ничего не сделала для его соблюдения", — подчеркнул он.Более того, Будапештский меморандум не означает, что "Россия и жители Крыма должны были признать расистский неонацистский режим, который закрепился в Киеве после госпереворота", считает источник.Он напомнил одну из первых реакций Лукашенко на воссоединение Крыма с Россией. В марте 2014 года, отвечая на вопрос газеты "Беларусь сегодня", тот заявил: "Крым сегодня часть территории Российской Федерации. Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится"."В то время это не связывалось ни с Будапештским меморандумом, ни с иными ограничениями", — подчеркнул источник.Вопрос признания Крыма отражен в союзном договоре России и Белоруссии, где сказано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, а Крым и Севастополь — субъекты России, сказал он."Согласно союзному договору, Россия и Белоруссия обязались обеспечивать целостность и неприкосновенность его территории", — добавил собеседник агентства.Источник подчеркнул, что белорусские бизнесмены работают в Крыму наряду с российскими олигархами, о которых говорил президент Лукашенко."Нет необходимости доказывать присутствие в Крыму белорусского бизнеса. &lt;...&gt; Для этого достаточно приехать на полуостров и зайти в любой продовольственный или промтоварный магазин. Жители Крыма, как и все россияне, высоко ценят качественную, вкусную и доступную белорусскую продукцию. Кстати, на курортах Крыма ежегодно отдыхает около 150 тысяч граждан Белоруссии", — сказал собеседник агентства.Заявление Лукашенко вызвало широкий общественный резонанс в России. Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова белорусского президента плутовством, депутат Михаил Шеремет призвал Лукашенко не равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства. В свою очередь, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что высказывание главы Белоруссии несет риски для него самого, так как, по ее мнению, без российской поддержки сохранить политическую стабильность в стране ему "будет практически невозможно".
https://ria.ru/20210809/krym-1745109802.html
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республика крым
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республика крым, белоруссия, москва, россия, в мире, севастополь, владимир путин, александр лукашенко
20:03 10.08.2021 (обновлено: 23:58 10.08.2021)
 
Белоруссии ничто не мешает признать статус Крыма, заявил источник

Источник: Белоруссии ничто не мешает признать российскую принадлежность Крыма

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКатера в бухте Балаклавы в Крыму
Катера в бухте Балаклавы в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Минску ничего не мешает согласиться с российским статусом Крыма, сказал РИА Новости информированный источник в Москве.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает полуостров, когда "последний олигарх в России" начнет поставлять туда продукцию. При этом, указал глава государства, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
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"Думаю, что признанию российской принадлежности Крыма ничто не мешает. Уж точно не Будапештский меморандум", — отметил собеседник агентства.
Он напомнил, что этот документ подписали в 1994 году при присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Идея заключалась в том, чтобы страны ядерной "пятерки" обязались не применять против Украины ядерное оружие и уважать ее суверенитет в соответствии с принципами хельсинкского Заключительного акта СБСЕ", — заявил источник.
По его словам, эти принципы нарушили в феврале 2014 года три из пяти ядерных держав.
"США и Великобритания открыто поддержали антиконституционный госпереворот на киевском майдане, а Франция, которая вместе с Германией и Польшей выступила гарантом соглашения власти и оппозиции, ничего не сделала для его соблюдения", — подчеркнул он.
Более того, Будапештский меморандум не означает, что "Россия и жители Крыма должны были признать расистский неонацистский режим, который закрепился в Киеве после госпереворота", считает источник.
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Он напомнил одну из первых реакций Лукашенко на воссоединение Крыма с Россией. В марте 2014 года, отвечая на вопрос газеты "Беларусь сегодня", тот заявил: "Крым сегодня часть территории Российской Федерации. Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится".
"В то время это не связывалось ни с Будапештским меморандумом, ни с иными ограничениями", — подчеркнул источник.
Вопрос признания Крыма отражен в союзном договоре России и Белоруссии, где сказано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, а Крым и Севастополь — субъекты России, сказал он.
"Согласно союзному договору, Россия и Белоруссия обязались обеспечивать целостность и неприкосновенность его территории", — добавил собеседник агентства.
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Источник подчеркнул, что белорусские бизнесмены работают в Крыму наряду с российскими олигархами, о которых говорил президент Лукашенко.
"Нет необходимости доказывать присутствие в Крыму белорусского бизнеса. <...> Для этого достаточно приехать на полуостров и зайти в любой продовольственный или промтоварный магазин. Жители Крыма, как и все россияне, высоко ценят качественную, вкусную и доступную белорусскую продукцию. Кстати, на курортах Крыма ежегодно отдыхает около 150 тысяч граждан Белоруссии", — сказал собеседник агентства.
Заявление Лукашенко вызвало широкий общественный резонанс в России. Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова белорусского президента плутовством, депутат Михаил Шеремет призвал Лукашенко не равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства. В свою очередь, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что высказывание главы Белоруссии несет риски для него самого, так как, по ее мнению, без российской поддержки сохранить политическую стабильность в стране ему "будет практически невозможно".
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