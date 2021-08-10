https://ria.ru/20210810/krym-1745201256.html

Поклонская призвала Лукашенко признать статус Крыма

Поклонская призвала Лукашенко признать статус Крыма - РИА Новости, 10.08.2021

Поклонская призвала Лукашенко признать статус Крыма

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко принять благородное и смелое решение,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:41

2021-08-10T15:41

2021-08-10T15:41

в мире

республика крым

белоруссия

госдума рф

александр лукашенко

наталья поклонская

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко принять благородное и смелое решение, признав российский статус Крыма.Лукашенко ранее заявил, что "признает Крым", когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию".По ее мнению, было бы хорошо, чтобы следующая встреча президентом России и Белоруссии прошла не в Сочи, а в российском Крыму."А вообще, мы всегда рады на полуострове нашим братьям из Белоруссии и Украины, потому что мы — один народ. И если бы Белоруссии и ее лидеру понадобилась поддержка, я бы ее оказала, не исследуя предварительно вопрос, кто признал законность выборов президента Лукашенко, а кто — нет", - отметила депутат.По ее словам, вопрос признания крымского референдума уже стал не вопросом, а тестом на выживание.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210809/krym-1745109802.html

https://ria.ru/20210810/krym-1745177532.html

республика крым

белоруссия

россия

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в мире, республика крым, белоруссия, госдума рф, александр лукашенко, наталья поклонская, россия