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Поклонская призвала Лукашенко признать статус Крыма
Поклонская призвала Лукашенко признать статус Крыма - РИА Новости, 10.08.2021
Поклонская призвала Лукашенко признать статус Крыма
Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко принять благородное и смелое решение,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:41
2021-08-10T15:41
в мире
республика крым
белоруссия
госдума рф
александр лукашенко
наталья поклонская
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко принять благородное и смелое решение, признав российский статус Крыма.Лукашенко ранее заявил, что "признает Крым", когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию".По ее мнению, было бы хорошо, чтобы следующая встреча президентом России и Белоруссии прошла не в Сочи, а в российском Крыму."А вообще, мы всегда рады на полуострове нашим братьям из Белоруссии и Украины, потому что мы — один народ. И если бы Белоруссии и ее лидеру понадобилась поддержка, я бы ее оказала, не исследуя предварительно вопрос, кто признал законность выборов президента Лукашенко, а кто — нет", - отметила депутат.По ее словам, вопрос признания крымского референдума уже стал не вопросом, а тестом на выживание.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210809/krym-1745109802.html
https://ria.ru/20210810/krym-1745177532.html
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в мире, республика крым, белоруссия, госдума рф, александр лукашенко, наталья поклонская, россия
15:41 10.08.2021
 
Поклонская призвала Лукашенко признать статус Крыма

Депутат Поклонская призвала президента Белоруссии Лукашенко признать российский статус Крыма

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко принять благородное и смелое решение, признав российский статус Крыма.
Лукашенко ранее заявил, что "признает Крым", когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию".

"Мне нравится президент Лукашенко, у него особая харизма. Конечно, народу нужен лидер. Но чтобы подтверждать статус сильного лидера перед людьми и мировым сообществом, нужны смелые решения. Одним из благородных и смелых решений, очевидных для народов наших стран (России, Украины и Белоруссии), является признание выбора крымчан 2014 года", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

По ее мнению, было бы хорошо, чтобы следующая встреча президентом России и Белоруссии прошла не в Сочи, а в российском Крыму.
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По ее словам, вопрос признания крымского референдума уже стал не вопросом, а тестом на выживание.
"Именно поэтому политики и даже главы целых государств не могут прямо на него ответить, ведь он подразумевает под собой сложный выбор: "На какой вы стороне?" Но определиться все-таки придется. Это ясно всем", - подчеркнула Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В миреРеспублика КрымБелоруссияГосдума РФАлександр ЛукашенкоНаталья ПоклонскаяРоссия
 
 
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