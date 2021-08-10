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В Крыму назвали требование Киева выплатить репарации глупостью

В Крыму назвали требование Киева выплатить репарации глупостью - РИА Новости, 10.08.2021

В Крыму назвали требование Киева выплатить репарации глупостью

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал глупостью заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине репарации за Крым. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T07:54

2021-08-10T07:54

2021-08-10T10:47

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украина

республика крым

ефим фикс

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал глупостью заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине репарации за Крым.Вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью журналисту Евгению Киселеву заявил, что Россия обязательно заплатит Украине "репарации" за воссоединение с Крымом. При этом он признал, что "возвращение" полуострова не будет быстрым.По его словам, киевские власти почему-то умалчивают, как разворовывали полуостров в период его нахождения в составе Украины, а украинские банки украли все сбережения крымчан в 2014 году.

https://ria.ru/20210810/poklonskaya-1745125369.html

украина

республика крым

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в мире, украина, республика крым, ефим фикс, россия