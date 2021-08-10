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В Крыму назвали требование Киева выплатить репарации глупостью
В Крыму назвали требование Киева выплатить репарации глупостью - РИА Новости, 10.08.2021
В Крыму назвали требование Киева выплатить репарации глупостью
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал глупостью заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине репарации за Крым. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T07:54
2021-08-10T10:47
в мире
украина
республика крым
ефим фикс
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал глупостью заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине репарации за Крым.Вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью журналисту Евгению Киселеву заявил, что Россия обязательно заплатит Украине "репарации" за воссоединение с Крымом. При этом он признал, что "возвращение" полуострова не будет быстрым.По его словам, киевские власти почему-то умалчивают, как разворовывали полуостров в период его нахождения в составе Украины, а украинские банки украли все сбережения крымчан в 2014 году.
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в мире, украина, республика крым, ефим фикс, россия
07:54 10.08.2021 (обновлено: 10:47 10.08.2021)
 
В Крыму назвали требование Киева выплатить репарации глупостью

Первый вице-спикер крымского парламента Фикс назвал требование Киева выплатить репарации глупостью

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал глупостью заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине репарации за Крым.
Вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью журналисту Евгению Киселеву заявил, что Россия обязательно заплатит Украине "репарации" за воссоединение с Крымом. При этом он признал, что "возвращение" полуострова не будет быстрым.

"Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум. Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, киевские власти почему-то умалчивают, как разворовывали полуостров в период его нахождения в составе Украины, а украинские банки украли все сбережения крымчан в 2014 году.
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В миреУкраинаРеспублика КрымЕфим ФиксРоссия
 
 
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