https://ria.ru/20210810/kovid-1745194852.html
В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021
В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
Министерство науки и высшего образования готово корректировать методические рекомендации для вузов по противодействию коронавирусу, чтобы в них не содержалось... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:01
2021-08-10T15:01
2021-08-10T15:14
общество
российский союз ректоров
россия
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования готово корректировать методические рекомендации для вузов по противодействию коронавирусу, чтобы в них не содержалось радикальных трактовок, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.Он отметил, что привитые и непривитые студенты должны иметь равные права. Так, по словам замминистра, отсутствие справки о вакцинации не может быть основанием для отказа в заселении в общежитие или допуске в университетский кампус."В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные, принудительные меры, (необходимо — Прим. ред.) не просто разъяснять, а применять административные решения", — сказал Афанасьев на круглом столе, посвящённом проблеме вакцинации студентов.Ведомство попросит вузы разместить на своих сайтах и соцсетях информацию о том, как начнется учебный год и как будет проходить заселение. В целом чиновники позитивно оценивают подготовку организаций. Другие детали процесса обсудят на следующей неделе на встрече Российского союза ректоров.Ранее вузы получили рекомендации Минобрнауки, предполагающие, что допускать на очные занятия будут только привитых студентов и в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.
https://ria.ru/20210809/shkola-1745079848.html
https://ria.ru/20210809/udalenka-1745036657.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb689b3e4dbf9948b5515c0c6bec224e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, российский союз ректоров, россия, вакцинация россиян от covid-19
15:01 10.08.2021 (обновлено: 15:14 10.08.2021)
В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
Минобрнауки заявило о готовности корректировать методические рекомендации для вузов по COVID-19
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования готово корректировать методические рекомендации для вузов по противодействию коронавирусу, чтобы в них не содержалось радикальных трактовок, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
Он отметил, что привитые и непривитые студенты должны иметь равные права. Так, по словам замминистра, отсутствие справки о вакцинации не может быть основанием для отказа в заселении в общежитие или допуске в университетский кампус.
"В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные, принудительные меры, (необходимо — Прим. ред.) не просто разъяснять, а применять административные решения", — сказал Афанасьев на круглом столе, посвящённом проблеме вакцинации студентов.
Ведомство попросит вузы разместить на своих сайтах и соцсетях информацию о том, как начнется учебный год и как будет проходить заселение. В целом чиновники позитивно оценивают подготовку организаций. Другие детали процесса обсудят на следующей неделе на встрече Российского союза ректоров
.
Ранее вузы получили рекомендации Минобрнауки, предполагающие, что допускать на очные занятия будут только привитых студентов и в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.