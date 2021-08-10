https://ria.ru/20210810/kovid-1745194852.html

В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19

В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021

В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19

Министерство науки и высшего образования готово корректировать методические рекомендации для вузов по противодействию коронавирусу, чтобы в них не содержалось... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:01

2021-08-10T15:01

2021-08-10T15:14

общество

российский союз ректоров

россия

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования готово корректировать методические рекомендации для вузов по противодействию коронавирусу, чтобы в них не содержалось радикальных трактовок, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.Он отметил, что привитые и непривитые студенты должны иметь равные права. Так, по словам замминистра, отсутствие справки о вакцинации не может быть основанием для отказа в заселении в общежитие или допуске в университетский кампус."В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные, принудительные меры, (необходимо — Прим. ред.) не просто разъяснять, а применять административные решения", — сказал Афанасьев на круглом столе, посвящённом проблеме вакцинации студентов.Ведомство попросит вузы разместить на своих сайтах и соцсетях информацию о том, как начнется учебный год и как будет проходить заселение. В целом чиновники позитивно оценивают подготовку организаций. Другие детали процесса обсудят на следующей неделе на встрече Российского союза ректоров.Ранее вузы получили рекомендации Минобрнауки, предполагающие, что допускать на очные занятия будут только привитых студентов и в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

https://ria.ru/20210809/shkola-1745079848.html

https://ria.ru/20210809/udalenka-1745036657.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российский союз ректоров, россия, вакцинация россиян от covid-19