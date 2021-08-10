Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/kovid-1745194852.html
В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021
В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
Министерство науки и высшего образования готово корректировать методические рекомендации для вузов по противодействию коронавирусу, чтобы в них не содержалось... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:01
2021-08-10T15:14
общество
российский союз ректоров
россия
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования готово корректировать методические рекомендации для вузов по противодействию коронавирусу, чтобы в них не содержалось радикальных трактовок, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.Он отметил, что привитые и непривитые студенты должны иметь равные права. Так, по словам замминистра, отсутствие справки о вакцинации не может быть основанием для отказа в заселении в общежитие или допуске в университетский кампус."В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные, принудительные меры, (необходимо — Прим. ред.) не просто разъяснять, а применять административные решения", — сказал Афанасьев на круглом столе, посвящённом проблеме вакцинации студентов.Ведомство попросит вузы разместить на своих сайтах и соцсетях информацию о том, как начнется учебный год и как будет проходить заселение. В целом чиновники позитивно оценивают подготовку организаций. Другие детали процесса обсудят на следующей неделе на встрече Российского союза ректоров.Ранее вузы получили рекомендации Минобрнауки, предполагающие, что допускать на очные занятия будут только привитых студентов и в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.
https://ria.ru/20210809/shkola-1745079848.html
https://ria.ru/20210809/udalenka-1745036657.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb689b3e4dbf9948b5515c0c6bec224e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, российский союз ректоров, россия, вакцинация россиян от covid-19
15:01 10.08.2021 (обновлено: 15:14 10.08.2021)
 
В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19

Минобрнауки заявило о готовности корректировать методические рекомендации для вузов по COVID-19

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования готово корректировать методические рекомендации для вузов по противодействию коронавирусу, чтобы в них не содержалось радикальных трактовок, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
Он отметил, что привитые и непривитые студенты должны иметь равные права. Так, по словам замминистра, отсутствие справки о вакцинации не может быть основанием для отказа в заселении в общежитие или допуске в университетский кампус.
Ученик школы №1580 8 Д класса Федор Пятаков во время онлайн занятий у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 16:59Распространение коронавируса
В Совфеде заявили о возможных ограничениях в школах из-за COVID-19
"В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные, принудительные меры, (необходимо — Прим. ред.) не просто разъяснять, а применять административные решения", — сказал Афанасьев на круглом столе, посвящённом проблеме вакцинации студентов.
Ведомство попросит вузы разместить на своих сайтах и соцсетях информацию о том, как начнется учебный год и как будет проходить заселение. В целом чиновники позитивно оценивают подготовку организаций. Другие детали процесса обсудят на следующей неделе на встрече Российского союза ректоров.
Ранее вузы получили рекомендации Минобрнауки, предполагающие, что допускать на очные занятия будут только привитых студентов и в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 13:30Распространение коронавируса
В Госдуме оценили рекомендацию перевести на удаленку непривитых студентов
 
ОбществоРоссийский союз ректоровРоссияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
Лента новостейМолния