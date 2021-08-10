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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745239305.html
Эпидемиолог рассказала, как снизить риск заболеть COVID-19 осенью
Эпидемиолог рассказала, как снизить риск заболеть COVID-19 осенью - РИА Новости, 10.08.2021
Эпидемиолог рассказала, как снизить риск заболеть COVID-19 осенью
Только вакцинация от коронавируса позволит снизить возможные риски роста заболеваемости осенью, когда начнется новый учебный год в школах и вузах, а люди... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:32
2021-08-10T17:40
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Только вакцинация от коронавируса позволит снизить возможные риски роста заболеваемости осенью, когда начнется новый учебный год в школах и вузах, а люди вернутся из отпусков, причем привиться следует как можно быстрее, пока вирус не изменился и не начал ускользать от иммунного ответа, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная."В период, когда начинается учебный сезон в школах и вузах, естественно, увеличивается число контактов между людьми. Только вакцинация позволит снизить возможные риски роста заболеваемости после возвращений из отпусков, начала занятий в школах и институтах, формирования коллективов. Чем больше людей будут иметь иммунную защиту от COVID-19, тем меньше вероятность, что такое произойдет", - сказала Пшеничная.Она отметила, что вирус быстро изменяется, быстрее, чем это было год назад. Сейчас основная задача - достичь коллективной иммунной защиты как можно быстрее, не дожидаясь того момента, когда изменчивость вируса позволит ему ускользать от иммунного ответа, подчеркнула эпидемиолог.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная, вакцинация россиян от covid-19
17:32 10.08.2021 (обновлено: 17:40 10.08.2021)
 
Эпидемиолог рассказала, как снизить риск заболеть COVID-19 осенью

Эпидемиолог Пшеничная: только вакцинация позволит снизить риск заболеть COVID-19 осенью

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Только вакцинация от коронавируса позволит снизить возможные риски роста заболеваемости осенью, когда начнется новый учебный год в школах и вузах, а люди вернутся из отпусков, причем привиться следует как можно быстрее, пока вирус не изменился и не начал ускользать от иммунного ответа, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.
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"В период, когда начинается учебный сезон в школах и вузах, естественно, увеличивается число контактов между людьми. Только вакцинация позволит снизить возможные риски роста заболеваемости после возвращений из отпусков, начала занятий в школах и институтах, формирования коллективов. Чем больше людей будут иметь иммунную защиту от COVID-19, тем меньше вероятность, что такое произойдет", - сказала Пшеничная.
Она отметила, что вирус быстро изменяется, быстрее, чем это было год назад. Сейчас основная задача - достичь коллективной иммунной защиты как можно быстрее, не дожидаясь того момента, когда изменчивость вируса позволит ему ускользать от иммунного ответа, подчеркнула эпидемиолог.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНаталья ПшеничнаяВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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