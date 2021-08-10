https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745239305.html

Эпидемиолог рассказала, как снизить риск заболеть COVID-19 осенью

Эпидемиолог рассказала, как снизить риск заболеть COVID-19 осенью - РИА Новости, 10.08.2021

Эпидемиолог рассказала, как снизить риск заболеть COVID-19 осенью

Только вакцинация от коронавируса позволит снизить возможные риски роста заболеваемости осенью, когда начнется новый учебный год в школах и вузах, а люди... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:32

2021-08-10T17:32

2021-08-10T17:40

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наталья пшеничная

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Только вакцинация от коронавируса позволит снизить возможные риски роста заболеваемости осенью, когда начнется новый учебный год в школах и вузах, а люди вернутся из отпусков, причем привиться следует как можно быстрее, пока вирус не изменился и не начал ускользать от иммунного ответа, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная."В период, когда начинается учебный сезон в школах и вузах, естественно, увеличивается число контактов между людьми. Только вакцинация позволит снизить возможные риски роста заболеваемости после возвращений из отпусков, начала занятий в школах и институтах, формирования коллективов. Чем больше людей будут иметь иммунную защиту от COVID-19, тем меньше вероятность, что такое произойдет", - сказала Пшеничная.Она отметила, что вирус быстро изменяется, быстрее, чем это было год назад. Сейчас основная задача - достичь коллективной иммунной защиты как можно быстрее, не дожидаясь того момента, когда изменчивость вируса позволит ему ускользать от иммунного ответа, подчеркнула эпидемиолог.

https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745202892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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