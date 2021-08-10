https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745156822.html

Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19

Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021

Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Петербурге – 1811, Москве – 1639, Подмосковье – 1309, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:18

2021-08-10T11:18

2021-08-10T11:18

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Петербурге – 1811, Москве – 1639, Подмосковье – 1309, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург – 1811, 2. Москва – 1639, 3. Московская область – 1309", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области – 29, в Ненецком автономном округе – 10, Чукотском автономном округе – два.

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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