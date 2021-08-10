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Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19
Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021
Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Петербурге – 1811, Москве – 1639, Подмосковье – 1309, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:18
2021-08-10T11:18
2021-08-10T11:18
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Петербурге – 1811, Москве – 1639, Подмосковье – 1309, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург – 1811, 2. Москва – 1639, 3. Московская область – 1309", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области – 29, в Ненецком автономном округе – 10, Чукотском автономном округе – два.
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Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге — 1811