https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745156382.html

В России за сутки умерли 792 человека с COVID-19

В России за сутки умерли 792 человека с COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021

В России за сутки умерли 792 человека с COVID-19

За сутки в Москве скончался 61 пациент с COVID-19, в Петербурге – 49, в Краснодарском крае – 33, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:17

2021-08-10T11:17

2021-08-10T11:19

распространение коронавируса

санкт-петербург

краснодарский край

москва

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571373_0:197:2418:1557_1920x0_80_0_0_10548d39b31bb9ee5dc24731151eb7b2.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За сутки в Москве скончался 61 пациент с COVID-19, в Петербурге – 49, в Краснодарском крае – 33, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."За последние сутки (в России – ред.) подтверждено 792 смерти… Москва – 61, Санкт-Петербург – 49, Краснодарский край – 33", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745084390.html

санкт-петербург

краснодарский край

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, краснодарский край, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии