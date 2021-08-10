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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745156382.html
В России за сутки умерли 792 человека с COVID-19
В России за сутки умерли 792 человека с COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021
В России за сутки умерли 792 человека с COVID-19
За сутки в Москве скончался 61 пациент с COVID-19, в Петербурге – 49, в Краснодарском крае – 33, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:17
2021-08-10T11:19
распространение коронавируса
санкт-петербург
краснодарский край
москва
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За сутки в Москве скончался 61 пациент с COVID-19, в Петербурге – 49, в Краснодарском крае – 33, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."За последние сутки (в России – ред.) подтверждено 792 смерти… Москва – 61, Санкт-Петербург – 49, Краснодарский край – 33", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, краснодарский край, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:17 10.08.2021 (обновлено: 11:19 10.08.2021)
 
В России за сутки умерли 792 человека с COVID-19

Оперштаб: в России за сутки умерли 792 пациента с COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За сутки в Москве скончался 61 пациент с COVID-19, в Петербурге – 49, в Краснодарском крае – 33, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"За последние сутки (в России – ред.) подтверждено 792 смерти… Москва – 61, Санкт-Петербург – 49, Краснодарский край – 33", - говорится в сообщении.
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Вчера, 17:26Распространение коронавируса
Найден новый способ отследить распространение штаммов коронавируса
 
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