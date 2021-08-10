https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745156382.html
В России за сутки умерли 792 человека с COVID-19
В России за сутки умерли 792 человека с COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021
В России за сутки умерли 792 человека с COVID-19
За сутки в Москве скончался 61 пациент с COVID-19, в Петербурге – 49, в Краснодарском крае – 33, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:17
2021-08-10T11:17
2021-08-10T11:19
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За сутки в Москве скончался 61 пациент с COVID-19, в Петербурге – 49, в Краснодарском крае – 33, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."За последние сутки (в России – ред.) подтверждено 792 смерти… Москва – 61, Санкт-Петербург – 49, Краснодарский край – 33", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745084390.html
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санкт-петербург, краснодарский край, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:17 10.08.2021 (обновлено: 11:19 10.08.2021)
В России за сутки умерли 792 человека с COVID-19
Оперштаб: в России за сутки умерли 792 пациента с COVID-19