https://ria.ru/20210810/kompyuter-1745127198.html

В Роскачестве рассказали о типичной ошибке при "реанимации" компьютера

В Роскачестве рассказали о типичной ошибке при "реанимации" компьютера - РИА Новости, 10.08.2021

В Роскачестве рассказали о типичной ошибке при "реанимации" компьютера

При зависании компьютера некоторые пользователи начинают многократно нажимать на кнопки, надеясь добиться хоть какого-то отклика. Почему не стоит так делать,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T02:08

2021-08-10T02:08

2021-08-10T02:08

технологии

сергей кузьменко

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. При зависании компьютера некоторые пользователи начинают многократно нажимать на кнопки, надеясь добиться хоть какого-то отклика. Почему не стоит так делать, рассказал в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.В такой ситуации, продолжил специалист, следует дождаться отклика системы. Если его так и не последовало, то нужно перезагрузить компьютер и, возможно, подумать об обновлении "железа"."Перезапуск может помочь с зависшими программами. Но если у компьютера не хватает мощности, то перезапуск тут никак не поможет. Все упирается в "железо". И быстродействие, и ресурс самого устройства всегда упираются в мощность. Современные программы если и возможно запустить на компьютерах десяти-пятнадцатилетней давности, то они будут очень сильно тормозить, лагать (откликаться с задержкой, – ред.), зависать и так далее", – предупредил Сергей Кузьменко в интервью радио Sputnik.Если вы будете держать "железо" и программное обеспечение в актуальном состоянии, то это поможет предотвратить появление лагов, вылетов (непредвиденного отключения программ) и прочих проблем, заключил специалист.

https://ria.ru/20210721/reanimatsiya-1742120414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, сергей кузьменко