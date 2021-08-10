https://ria.ru/20210810/kompyuter-1745127198.html
В Роскачестве рассказали о типичной ошибке при "реанимации" компьютера
В Роскачестве рассказали о типичной ошибке при "реанимации" компьютера - РИА Новости, 10.08.2021
В Роскачестве рассказали о типичной ошибке при "реанимации" компьютера
При зависании компьютера некоторые пользователи начинают многократно нажимать на кнопки, надеясь добиться хоть какого-то отклика. Почему не стоит так делать,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T02:08
2021-08-10T02:08
2021-08-10T02:08
технологии
сергей кузьменко
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. При зависании компьютера некоторые пользователи начинают многократно нажимать на кнопки, надеясь добиться хоть какого-то отклика. Почему не стоит так делать, рассказал в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.В такой ситуации, продолжил специалист, следует дождаться отклика системы. Если его так и не последовало, то нужно перезагрузить компьютер и, возможно, подумать об обновлении "железа"."Перезапуск может помочь с зависшими программами. Но если у компьютера не хватает мощности, то перезапуск тут никак не поможет. Все упирается в "железо". И быстродействие, и ресурс самого устройства всегда упираются в мощность. Современные программы если и возможно запустить на компьютерах десяти-пятнадцатилетней давности, то они будут очень сильно тормозить, лагать (откликаться с задержкой, – ред.), зависать и так далее", – предупредил Сергей Кузьменко в интервью радио Sputnik.Если вы будете держать "железо" и программное обеспечение в актуальном состоянии, то это поможет предотвратить появление лагов, вылетов (непредвиденного отключения программ) и прочих проблем, заключил специалист.
https://ria.ru/20210721/reanimatsiya-1742120414.html
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технологии, сергей кузьменко
В Роскачестве рассказали о типичной ошибке при "реанимации" компьютера
Эксперт Роскачества Кузнецов: при зависании компьютера нельзя многократно нажимать на кнопки
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
При зависании компьютера некоторые пользователи начинают многократно нажимать на кнопки, надеясь добиться хоть какого-то отклика. Почему не стоит так делать, рассказал в интервью радио Sputnik
старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко
.
"Каждый клик мышью, каждое нажатие по клавиатуре ухудшает ситуацию. Это все запросы, которые система отправляет в зависшую программу и не может получить отклик. То есть каждое нажатие еще больше нагружает зависшую программу", – объяснил Сергей Кузьменко.
В такой ситуации, продолжил специалист, следует дождаться отклика системы. Если его так и не последовало, то нужно перезагрузить компьютер и, возможно, подумать об обновлении "железа".
"Перезапуск может помочь с зависшими программами. Но если у компьютера не хватает мощности, то перезапуск тут никак не поможет. Все упирается в "железо". И быстродействие, и ресурс самого устройства всегда упираются в мощность. Современные программы если и возможно запустить на компьютерах десяти-пятнадцатилетней давности, то они будут очень сильно тормозить, лагать (откликаться с задержкой, – ред.), зависать и так далее", – предупредил Сергей Кузьменко в интервью радио Sputnik.
Если вы будете держать "железо" и программное обеспечение в актуальном состоянии, то это поможет предотвратить появление лагов, вылетов (непредвиденного отключения программ) и прочих проблем, заключил специалист.