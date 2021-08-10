https://ria.ru/20210810/koleso-1745138963.html

В Смоленске эвакуировали отдыхающих с колеса обозрения

В Смоленске эвакуировали отдыхающих с колеса обозрения - РИА Новости, 10.08.2021

В Смоленске эвакуировали отдыхающих с колеса обозрения

Спасатели эвакуировали 20 человек с колеса обозрения, остановившегося в Лопатинском саду в Смоленске, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T09:30

2021-08-10T09:30

2021-08-10T09:30

происшествия

смоленск

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БРЯНСК, 10 авг - РИА новости. Спасатели эвакуировали 20 человек с колеса обозрения, остановившегося в Лопатинском саду в Смоленске, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону."Эвакуировали 20 человек, восемь из которых - по пожарной автолестнице. Остальные сошли сами после того, как колесо запустили в ручном режиме", - сказала собеседница агентства.Инцидент произошел в 21.20 мск понедельника в Лопатинском саду в Смоленске. Колесо обозрения высотой 50 метров остановилось, предположительно, из-за скачка электроэнергии.

https://ria.ru/20210711/attraktsion-1740817078.html

смоленск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, смоленск