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В Смоленске эвакуировали отдыхающих с колеса обозрения
В Смоленске эвакуировали отдыхающих с колеса обозрения - РИА Новости, 10.08.2021
В Смоленске эвакуировали отдыхающих с колеса обозрения
Спасатели эвакуировали 20 человек с колеса обозрения, остановившегося в Лопатинском саду в Смоленске, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T09:30
2021-08-10T09:30
2021-08-10T09:30
происшествия
смоленск
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БРЯНСК, 10 авг - РИА новости. Спасатели эвакуировали 20 человек с колеса обозрения, остановившегося в Лопатинском саду в Смоленске, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону."Эвакуировали 20 человек, восемь из которых - по пожарной автолестнице. Остальные сошли сами после того, как колесо запустили в ручном режиме", - сказала собеседница агентства.Инцидент произошел в 21.20 мск понедельника в Лопатинском саду в Смоленске. Колесо обозрения высотой 50 метров остановилось, предположительно, из-за скачка электроэнергии.
https://ria.ru/20210711/attraktsion-1740817078.html
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происшествия, смоленск
В Смоленске эвакуировали отдыхающих с колеса обозрения
В Смоленске спасатели эвакуировали 20 человек с колеса обозрения