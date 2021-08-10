Германия вернула российскому вузу книги, похищенные в годы войны
Германия вернула Воронежскому университету уникальные книги, похищенные в годы Второй мировой войны
© РИА Новости / Ангелина ТимофееваУникальные книги, похищенные в годы войны, вернули в ФРГ российскому вузу
Речь идет о 91 экземпляре XVII – XIX веков, незаконно вывезенной в 1942 году с территории СССР во время Второй мировой войны одним из военнослужащих вермахта. Его сын, бывший бургомистр города Ной-Изенбург Ханс-Эрих Фрай, выразил желание вернуть книги в зональную библиотеку Воронежского государственного университета, откуда они были в своё время нелегально изъяты.
"Важным историческим событием" назвал передачу книг российской стороне директор Российского дома науки и культуры в Берлине Павел Извольский. Из 91 возвращенной книги 58 написаны на русском языке, остальные - на французском и английском языках (частично с русским переводом). В уникальной коллекции есть собрание сочинений А.С.Пушкина, выпущенное через год после смерти поэта, в 1838 году. Часть книг представлена в небольшой экспозиции в Российском доме науки и культуры в Берлине.
Выступая на церемонии передачи книг, Ханс-Эрих Фрай заявил со слезами на глазах, что испытывает глубокий стыд за преступления, совершенные "моими земляками", военнослужащими гитлеровской армии на территории СССР во время Великой Отечественной войны. Он рассказал о визите в СССР, в ходе которого он посетил музей истории Великой Отечественной войны и "испытал физическую боль", столкнувшись там с документами о преступлениях нацистов. Семья Фрай пыталась несколько раз вернуть книги на родину в Воронеж в рамках процесса реституции, теперь, "когда дипломатические препятствия преодолены", экс-бургомистр выразил благодарность всем участникам церемонии.
В мероприятии приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, представители ВГУ (в том числе по видеосвязи), высокопоставленные сотрудники МИД ФРГ и ведомства Уполномоченной федерального правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ, представители общественности.