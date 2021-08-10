https://ria.ru/20210810/knigi-1745251132.html

Германия вернула российскому вузу книги, похищенные в годы войны

Германия вернула российскому вузу книги, похищенные в годы войны - РИА Новости, 10.08.2021

Германия вернула российскому вузу книги, похищенные в годы войны

Уникальные книги, похищенные в годы войны, вернули в ФРГ российскому вузу, торжественная церемония передачи прошла во вторник в Российском доме науки и культуры РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T18:53

2021-08-10T18:53

2021-08-10T18:53

в мире

берлин (город)

ссср

мид германии

воронежский государственный университет

вторая мировая война (1939-1945)

сергей нечаев (дипломат)

россия

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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Уникальные книги, похищенные в годы войны, вернули в ФРГ российскому вузу, торжественная церемония передачи прошла во вторник в Российском доме науки и культуры в Берлине.Речь идет о 91 экземпляре XVII – XIX веков, незаконно вывезенной в 1942 году с территории СССР во время Второй мировой войны одним из военнослужащих вермахта. Его сын, бывший бургомистр города Ной-Изенбург Ханс-Эрих Фрай, выразил желание вернуть книги в зональную библиотеку Воронежского государственного университета, откуда они были в своё время нелегально изъяты.Выступая на церемонии передачи книг, Ханс-Эрих Фрай заявил со слезами на глазах, что испытывает глубокий стыд за преступления, совершенные "моими земляками", военнослужащими гитлеровской армии на территории СССР во время Великой Отечественной войны. Он рассказал о визите в СССР, в ходе которого он посетил музей истории Великой Отечественной войны и "испытал физическую боль", столкнувшись там с документами о преступлениях нацистов. Семья Фрай пыталась несколько раз вернуть книги на родину в Воронеж в рамках процесса реституции, теперь, "когда дипломатические препятствия преодолены", экс-бургомистр выразил благодарность всем участникам церемонии.В мероприятии приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, представители ВГУ (в том числе по видеосвязи), высокопоставленные сотрудники МИД ФРГ и ведомства Уполномоченной федерального правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ, представители общественности.

https://ria.ru/20210628/pikasso-1738978091.html

берлин (город)

ссср

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), ссср, мид германии, воронежский государственный университет, вторая мировая война (1939-1945), сергей нечаев (дипломат), россия