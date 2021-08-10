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Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове - РИА Новости, 10.08.2021
Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
Мир на Корейском полуострове может быть достигнут, если "выдворить" с него военные силы США, которые периодически способствуют ухудшению отношений между Южной и РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T05:38
2021-08-10T05:38
в мире
сша
кндр (северная корея)
южная корея
ким ё чжон
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СЕУЛ, 10 авг – РИА Новости. Мир на Корейском полуострове может быть достигнут, если "выдворить" с него военные силы США, которые периодически способствуют ухудшению отношений между Южной и Северной Кореей, говорится в опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) заявлении сестры лидера КНДР и заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.По ее словам, КНДР уже не раз заявляла, что будет относиться к США по принципу "сила в ответ на силу", "добро за добро".Ранее южнокорейские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Южная Корея и США на этой неделе проведут подготовку к совместным военным учениям, которые пройдут с 16 по 26 августа в виде компьютерной симуляции командно-штабных учений (CPX) без реальных тренировок. Министерство обороны Южной Кореи отказалось подтвердить масштаб или даты учений, заявив, что все еще обсуждает детали с Вашингтоном. Обычно учения проходят два раза в год, в марте и августе.Ким Ё Чжон назвала запланированные учения "безумством" и репетицией ядерной войны и добавила, что форсирующие их проведение США разрушают мир в регионе.
https://ria.ru/20210810/ucheniya-1745130569.html
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сша
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в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея, ким ё чжон
05:38 10.08.2021
 
Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове

Сестра Ким Чен Ына считает, что для мира на Корейском полуострове нужно выдворить с него силы США

© AP Photo / Pyongyang Press Corps PoolЛидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон
Лидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
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СЕУЛ, 10 авг – РИА Новости. Мир на Корейском полуострове может быть достигнут, если "выдворить" с него военные силы США, которые периодически способствуют ухудшению отношений между Южной и Северной Кореей, говорится в опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) заявлении сестры лидера КНДР и заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
"Для того, чтобы на Корейском полуострове воцарился мир, прежде всего, следует выводить с него развернутые в Южной Корее агрессивные вооруженные силы и военное оснащение США. Пока американские войска дислоцируются в Южной Корее, ключевая причина периодического ухудшения обстановки на Корейском полуострове ни за что не будет устранена", - заявила Ким Ё Чжон.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
05:35
Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
По ее словам, КНДР уже не раз заявляла, что будет относиться к США по принципу "сила в ответ на силу", "добро за добро".
Ранее южнокорейские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Южная Корея и США на этой неделе проведут подготовку к совместным военным учениям, которые пройдут с 16 по 26 августа в виде компьютерной симуляции командно-штабных учений (CPX) без реальных тренировок. Министерство обороны Южной Кореи отказалось подтвердить масштаб или даты учений, заявив, что все еще обсуждает детали с Вашингтоном. Обычно учения проходят два раза в год, в марте и августе.
Ким Ё Чжон назвала запланированные учения "безумством" и репетицией ядерной войны и добавила, что форсирующие их проведение США разрушают мир в регионе.
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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В миреСШАКНДР (Северная Корея)Южная КореяКим Ё Чжон
 
 
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