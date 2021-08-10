Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
Сестра Ким Чен Ына считает, что для мира на Корейском полуострове нужно выдворить с него силы США
© AP Photo / Pyongyang Press Corps PoolЛидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
СЕУЛ, 10 авг – РИА Новости. Мир на Корейском полуострове может быть достигнут, если "выдворить" с него военные силы США, которые периодически способствуют ухудшению отношений между Южной и Северной Кореей, говорится в опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) заявлении сестры лидера КНДР и заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
"Для того, чтобы на Корейском полуострове воцарился мир, прежде всего, следует выводить с него развернутые в Южной Корее агрессивные вооруженные силы и военное оснащение США. Пока американские войска дислоцируются в Южной Корее, ключевая причина периодического ухудшения обстановки на Корейском полуострове ни за что не будет устранена", - заявила Ким Ё Чжон.
По ее словам, КНДР уже не раз заявляла, что будет относиться к США по принципу "сила в ответ на силу", "добро за добро".
Ранее южнокорейские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Южная Корея и США на этой неделе проведут подготовку к совместным военным учениям, которые пройдут с 16 по 26 августа в виде компьютерной симуляции командно-штабных учений (CPX) без реальных тренировок. Министерство обороны Южной Кореи отказалось подтвердить масштаб или даты учений, заявив, что все еще обсуждает детали с Вашингтоном. Обычно учения проходят два раза в год, в марте и августе.
Ким Ё Чжон назвала запланированные учения "безумством" и репетицией ядерной войны и добавила, что форсирующие их проведение США разрушают мир в регионе.
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