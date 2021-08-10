https://ria.ru/20210810/kndr-1745130741.html

Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове

Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове - РИА Новости, 10.08.2021

Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове

Мир на Корейском полуострове может быть достигнут, если "выдворить" с него военные силы США, которые периодически способствуют ухудшению отношений между Южной и РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T05:38

2021-08-10T05:38

2021-08-10T05:38

в мире

сша

кндр (северная корея)

южная корея

ким ё чжон

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СЕУЛ, 10 авг – РИА Новости. Мир на Корейском полуострове может быть достигнут, если "выдворить" с него военные силы США, которые периодически способствуют ухудшению отношений между Южной и Северной Кореей, говорится в опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) заявлении сестры лидера КНДР и заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.По ее словам, КНДР уже не раз заявляла, что будет относиться к США по принципу "сила в ответ на силу", "добро за добро".Ранее южнокорейские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Южная Корея и США на этой неделе проведут подготовку к совместным военным учениям, которые пройдут с 16 по 26 августа в виде компьютерной симуляции командно-штабных учений (CPX) без реальных тренировок. Министерство обороны Южной Кореи отказалось подтвердить масштаб или даты учений, заявив, что все еще обсуждает детали с Вашингтоном. Обычно учения проходят два раза в год, в марте и августе.Ким Ё Чжон назвала запланированные учения "безумством" и репетицией ядерной войны и добавила, что форсирующие их проведение США разрушают мир в регионе.

https://ria.ru/20210810/ucheniya-1745130569.html

https://ria.ru/20210728/kndr-1743201173.html

сша

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея, ким ё чжон