https://ria.ru/20210810/klinika-1745272902.html
Глава СК потребовал доклад по делу московской клиники, где умирали пациенты
Глава СК потребовал доклад по делу московской клиники, где умирали пациенты - РИА Новости, 10.08.2021
Глава СК потребовал доклад по делу московской клиники, где умирали пациенты
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела московской клиники "Медицина 24/7", где умирали пациенты,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T23:34
2021-08-10T23:34
2021-08-10T23:43
происшествия
медицина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела московской клиники "Медицина 24/7", где умирали пациенты, сообщается на сайте СК.Ранее дело передали в центральный аппарат СК. В средствах массовой информации наряду с сообщениями о ненадлежащем оказании услуг появилась информация о возможном мошенничестве с имуществом известного телепродюсера Владимира Арцибашева, скончавшегося в той же клинике. По словам журналистов, наследство оказалось в собственности посторонних людей, связанных с этой клиникой."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.Добавляется, что глава ведомства поручил изучить прозвучавшие в СМИ сведения и дать им правовую оценку с учетом уже установленных фактов.
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происшествия, медицина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
23:34 10.08.2021 (обновлено: 23:43 10.08.2021)
Глава СК потребовал доклад по делу московской клиники, где умирали пациенты
Глава СК Бастрыкин затребовал доклад о расследовании клиники "Медицина 24/7", где умирали пациенты