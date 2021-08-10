https://ria.ru/20210810/klinika-1745272902.html

Глава СК потребовал доклад по делу московской клиники, где умирали пациенты

Глава СК потребовал доклад по делу московской клиники, где умирали пациенты - РИА Новости, 10.08.2021

Глава СК потребовал доклад по делу московской клиники, где умирали пациенты

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела московской клиники "Медицина 24/7", где умирали пациенты,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T23:34

2021-08-10T23:34

2021-08-10T23:43

происшествия

медицина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела московской клиники "Медицина 24/7", где умирали пациенты, сообщается на сайте СК.Ранее дело передали в центральный аппарат СК. В средствах массовой информации наряду с сообщениями о ненадлежащем оказании услуг появилась информация о возможном мошенничестве с имуществом известного телепродюсера Владимира Арцибашева, скончавшегося в той же клинике. По словам журналистов, наследство оказалось в собственности посторонних людей, связанных с этой клиникой."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.Добавляется, что глава ведомства поручил изучить прозвучавшие в СМИ сведения и дать им правовую оценку с учетом уже установленных фактов.

https://ria.ru/20210810/zaderzhanie-1745250731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, медицина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия