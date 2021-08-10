https://ria.ru/20210810/kitay-1745096148.html

Американцы согласились финансировать террористов против своих врагов

Американцы согласились финансировать террористов против своих врагов - РИА Новости, 10.08.2021

Американцы согласились финансировать террористов против своих врагов

Китайские спецслужбы раскрыли очень изящную аферу, показывающую, как легко можно заставить американскую компанию финансировать террористические организации... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T08:00

2021-08-10T08:00

2021-08-10T08:03

авторы

терроризм

сша

китай

human rights watch

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Китайские спецслужбы раскрыли очень изящную аферу, показывающую, как легко можно заставить американскую компанию финансировать террористические организации. Эксклюзивные права на публикацию этой истории китайская контрразведка предоставила пекинскому изданию Global Times, которое не без гордости эти права и реализовало.Начиналось все еще в 2018 году, когда в Китае запустили эксперимент — новый и гуманный метод борьбы с терроризмом в Синьцзяне. Молодым осужденным по террористической статье (но не за тяжкие преступления) тюремное заключение заменяли на обязательный курс в школах переподготовки. Которая, среди прочего, помогала юношам и девушкам найти себе работу, то есть давала неплохие специальные навыки. Автор этих строк видел в таких школах курсы для профессиональных танцоров (в Синьцзяне это целая индустрия), пекарей и парикмахеров. Ну а дальнейшее известно: правозащитники из США и союзных им стран начали объяснять, что это не школы, а концлагеря, в которых томится то ли миллион уйгуров из Синьцзяна, то ли даже два миллиона.К этому надо добавить, что Синьцзян среди прочего знаменит своим хлопком, да и в целом оказался очередным китайским экономическим чудом, поучаствовать в котором старается множество европейских, американских и прочих компаний. Выпускающих, к примеру, футболки.И вот осенью 2018 года одна такая американская компания Badger Sportswear и ее китайский партнер начали получать послания от американской организации под названием "Консорциум прав рабочих". В обращениях значились обвинения в использовании рабского труда, труда заключенных — тех самых, из школ, они же "концлагеря". И эти ваши маечки, сделанные руками уйгурских рабов, вы продаете по всей Америке?Надо сказать, что в 2018 году развернулось целое движение бойкота любых инвесторов в Синьцзян, а борьба против "труда заключенных" стала модной. Правда, потом тема стала надоедать (сейчас она звучит приглушенно — не до того, пандемия же). Но поначалу, для впервые столкнувшейся с этой историей компании, все выглядело неожиданно и довольно угрожающе. Особенно когда пришли новые письма — со ссылкой на некоего эксперта (почему-то из Австралии), который изучил спутниковые снимки и увидел на них обнесенный колючей проволокой проход, ведущий из "концлагеря" прямо на производство тех самых маек (хорошо, что не туннель до портовых складов в Шанхае). Стало еще страшнее, когда запросы пришли от Таможенной службы США, — если, конечно, речь не о фальшивке.И "барсуки" (а название американской компании означает именно эту зверюшку) начали реагировать как приличные люди: доказывать, что они не верблюды. Наняли для этого экспертов, местное отделение международной компании Alvarez & Marsal — специалистов по части расследований и прочих спецопераций, которые в данном случае надо было вести на территории Китая. Местные службы безопасности, естественно, быстро заинтересовались происходящим — что в конечном счете пошло "барсукам" только на пользу, как теперь очевидно.Понятно, что все мыслимые экспертизы и инспекции показали: никакого рабского труда или труда заключенных не было. Однако на "Консорциум прав рабочих" это почему-то не подействовало никак. Наоборот, организация подключила к делу еще одну правозащитную организацию — Human Rights Watch, известную своей особой нелюбовью именно к Китаю (хотя и к России тоже).И вот тут на пике скандала из штаб-квартиры "Консорциума" и от прочих правозащитников донесся тихий вежливый голос: ребята, вы еще не поняли? Деньги давайте. Шестьсот тысяч долларов сильно помогут делу защиты прав рабочих — тогда от вас отстанем.Дальше почти дословно оказался повторен один из бессмертных эпизодов похождений хрестоматийного вымогателя Остапа Бендера: а триста тысяч не помогут делу защиты прав рабочих? Оказалось, и триста сойдет.Но это не все — и даже не главное. Вопрос был в том, кому их переводить. Две правозащитные организации подсказали: а вот тут есть Всемирный уйгурский конгресс, ему и дайте."Барсукам" очень повезло, что они к этому времени уже были в плотной разработке китайских спецслужб, то есть под их защитой. Дело в том, что конгресс — известная террористическая организация, причастная в том числе к массовым убийствам в Синьцзяне в июле 2009 года. Террористы тогда убивали просто прохожих, всех, кто подворачивался под руку. И уже только в ответ на такие бесчинства Пекин начал придумывать разные способы борьбы с угрозой, включая те самые школы переподготовки вместо тюрьмы.Выводы из этой истории можно делать разные, имеющие отношение не только к Китаю. Например, такой: перед нами не обязательно жулики и спонсоры террористов, выдающие себя за правозащитников. Это могут быть настоящие правозащитники. Потому что одно другому не мешает.Вывод следующий: драка западников с Китаем за то, кто будет главнее в завтрашнем мире, идет без правил и порядочности, однако выдается за борьбу за ту самую порядочность и прочие высокие принципы. Перед нами вообще-то мелкий пример, потому что компания пострадала не самая крупная. Но нечто похожее (хотя чаще без финансирования терроризма) происходило и происходит с крупнейшими корпорациями Запада, чье процветание зависит от китайского рынка. И тут интересно не то, кто из них выживет без Китая, а нечто иное — кто займет там их место.И наконец, перед нами урок для всех, кто еще верит в высокие принципы, якобы защищаемые правозащитниками и иными борцами — с расизмом, загрязнением планеты и прочим вселенским злом: не надо бояться обращаться к спецслужбам. Они могут здорово помочь.

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/gonkong-1744651646.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210711/1740790226.html

https://ria.ru/20210721/partnerstvo-1742246377.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/kitay-1742999636.html

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

авторы, терроризм, сша, китай, human rights watch