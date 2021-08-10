https://ria.ru/20210810/kislorod-1745272470.html

Во Владикавказской больнице завершили работы на месте аварии

Во Владикавказской больнице завершили работы на месте аварии - РИА Новости, 11.08.2021

Во Владикавказской больнице завершили работы на месте аварии

Работы на месте прорыва магистральной линии подачи кислорода в больнице Владикавказа завершены, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-10T23:28

2021-08-10T23:28

2021-08-11T00:03

владикавказ

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745207573_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_a22f3ab5183fbab1b60c4f5988716421.jpg

ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Работы на месте прорыва магистральной линии подачи кислорода в больнице Владикавказа завершены, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев."В данный момент завершены работы на месте прорыва магистральной линии. Проводится тестирование работы всей системы. Также в ближайшее время ожидается поставка кислорода в РКБСМП (республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи)", - приводятся слова Тебиева в официальном канале пресс-службы главы и правительства Северной Осетии в Telegram.

https://ria.ru/20210810/kislorod-1745268736.html

владикавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владикавказ, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице, происшествия