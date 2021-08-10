https://ria.ru/20210810/kislorod-1745272470.html
Во Владикавказской больнице завершили работы на месте аварии
Во Владикавказской больнице завершили работы на месте аварии - РИА Новости, 11.08.2021
Во Владикавказской больнице завершили работы на месте аварии
Работы на месте прорыва магистральной линии подачи кислорода в больнице Владикавказа завершены, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-10T23:28
2021-08-10T23:28
2021-08-11T00:03
владикавказ
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Работы на месте прорыва магистральной линии подачи кислорода в больнице Владикавказа завершены, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев."В данный момент завершены работы на месте прорыва магистральной линии. Проводится тестирование работы всей системы. Также в ближайшее время ожидается поставка кислорода в РКБСМП (республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи)", - приводятся слова Тебиева в официальном канале пресс-службы главы и правительства Северной Осетии в Telegram.
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владикавказ, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице, происшествия
23:28 10.08.2021 (обновлено: 00:03 11.08.2021)
Во Владикавказской больнице завершили работы на месте аварии
Во Владикавказе завершили работы на месте прорыва магистральной линии подачи кислорода в больницу