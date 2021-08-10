https://ria.ru/20210810/kislorod-1745268736.html

На кислородной трубе во владикавказской больнице обнаружили свищевую щель

На кислородной трубе во владикавказской больнице обнаружили свищевую щель - РИА Новости, 10.08.2021

На кислородной трубе во владикавказской больнице обнаружили свищевую щель

Внешнего воздействия на трубу с кислородом в больнице во Владикавказе, где в результате ЧП погибли пациенты, не было, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T22:31

2021-08-10T22:31

2021-08-10T22:31

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

сергей меняйло

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Внешнего воздействия на трубу с кислородом в больнице во Владикавказе, где в результате ЧП погибли пациенты, не было, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."Да, у меня вырезка из этой трубы, она из нержавейки. Мы ее сегодня осматривали, и она приобщена к материалам дела. Там нет ржавчины, и она толстостенная. Сейчас будем проводить соответствующую экспертизу, посмотреть, почему произошел - там труба не порвана была в разные стороны, то есть не разрыв, а свищевая щель", - рассказал Меняйло в эфире телеканала "Россия 24"."Прорыв, но свищевой прорыв. Тут никто ничего не сверлил, и никто никаких действий, внешнего воздействия на эту трубу не было", - уточнил Меняйло.

https://ria.ru/20210810/kislorod-1745267374.html

https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745266522.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), сергей меняйло, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице