Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/kislorod-1745268736.html
На кислородной трубе во владикавказской больнице обнаружили свищевую щель
На кислородной трубе во владикавказской больнице обнаружили свищевую щель - РИА Новости, 10.08.2021
На кислородной трубе во владикавказской больнице обнаружили свищевую щель
Внешнего воздействия на трубу с кислородом в больнице во Владикавказе, где в результате ЧП погибли пациенты, не было, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T22:31
2021-08-10T22:31
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
сергей меняйло
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745207849_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_f863a4a0415f8f343a36008f5af8fe93.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Внешнего воздействия на трубу с кислородом в больнице во Владикавказе, где в результате ЧП погибли пациенты, не было, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."Да, у меня вырезка из этой трубы, она из нержавейки. Мы ее сегодня осматривали, и она приобщена к материалам дела. Там нет ржавчины, и она толстостенная. Сейчас будем проводить соответствующую экспертизу, посмотреть, почему произошел - там труба не порвана была в разные стороны, то есть не разрыв, а свищевая щель", - рассказал Меняйло в эфире телеканала "Россия 24"."Прорыв, но свищевой прорыв. Тут никто ничего не сверлил, и никто никаких действий, внешнего воздействия на эту трубу не было", - уточнил Меняйло.
https://ria.ru/20210810/kislorod-1745267374.html
https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745266522.html
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745207849_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_0a7ba1427de8c1e28d364af5940ada1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), сергей меняйло, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
22:31 10.08.2021
 
На кислородной трубе во владикавказской больнице обнаружили свищевую щель

Врио главы Северной Осетиий Меняйло: внешнего воздействия на трубу в больнице Владикавказа не было

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкКислородная станция на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе
Кислородная станция на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Внешнего воздействия на трубу с кислородом в больнице во Владикавказе, где в результате ЧП погибли пациенты, не было, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.
В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
Автомобиль скорой медицинской помощи у ворот Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 22:11
Во владикавказской больнице устанавливают новую трубу для подачи кислорода
"Да, у меня вырезка из этой трубы, она из нержавейки. Мы ее сегодня осматривали, и она приобщена к материалам дела. Там нет ржавчины, и она толстостенная. Сейчас будем проводить соответствующую экспертизу, посмотреть, почему произошел - там труба не порвана была в разные стороны, то есть не разрыв, а свищевая щель", - рассказал Меняйло в эфире телеканала "Россия 24".
"Прорыв, но свищевой прорыв. Тут никто ничего не сверлил, и никто никаких действий, внешнего воздействия на эту трубу не было", - уточнил Меняйло.
Автомобиль скорой помощи около входа в Северо-осетинскую республиканскую клиническую больницу во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 21:54
Владикавказскую больницу, где произошло ЧП, реконструировали в 2012 году
 
ПроисшествияВладикавказСледственный комитет России (СК РФ)Сергей МеняйлоПрорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
02:34Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы
02:20Юрист рассказала, как лишиться наследства из-за одного слова
Лента новостейМолния