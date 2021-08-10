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Во владикавказской больнице устанавливают новую трубу для подачи кислорода
Во владикавказской больнице устанавливают новую трубу для подачи кислорода - РИА Новости, 10.08.2021
Во владикавказской больнице устанавливают новую трубу для подачи кислорода
Новую трубу для подачи кислорода врежут в больнице во Владикавказе, где произошло ЧП, в течение двух часов, расход кислорода увеличивается, давление упало,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T22:11
2021-08-10T22:11
2021-08-10T22:11
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
сергей меняйло
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Новую трубу для подачи кислорода врежут в больнице во Владикавказе, где произошло ЧП, в течение двух часов, расход кислорода увеличивается, давление упало, сказал врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."Сейчас я нахожусь на территории КБСП, сейчас идет разрытие, вчера заварили точечно магистральную трубу, сейчас идет дальнейшее разрытие, рассматриваем, что там дальше ... подготовили трубу, сделаем врезку в течение где-то двух часов. Расход кислорода, к сожалению, увеличивается, поэтому давление немножко упало, сейчас поддерживаем необходимое давление, но в течение двух часов сделаем основную магистраль, сейчас идут работы для того, чтобы сделать разводку до реанимаций самих, для того чтобы по трем линиям шел кислород", - сказал Меняйло в эфире "России 24".
https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745266522.html
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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), сергей меняйло, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
Во владикавказской больнице устанавливают новую трубу для подачи кислорода
Врио главы Северной Осетии Меняйло: во владикавказской больнице установят новую трубу для кислорода