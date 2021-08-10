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Во владикавказской больнице снизилось давление подачи кислорода
Во владикавказской больнице снизилось давление подачи кислорода - РИА Новости, 10.08.2021
Во владикавказской больнице снизилось давление подачи кислорода
В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа снизилось давление подачи кислорода, подключены резервные системы, заявили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T21:42
2021-08-10T23:42
владикавказ
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
сергей меняйло
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа снизилось давление подачи кислорода, подключены резервные системы, заявили в пресс-службе правительства Северной Осетии."Все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем. Состояние больных на постоянном контроле медиков, мобилизованы все службы", — говорится в сообщении.Как заявил врио глава региона Сергей Меняйло, в течение двух часов в КБСП врежут новую трубу для подачи газа."Сейчас идет разрытие, вчера заварили точечно магистральную трубу, сейчас &lt;...&gt; рассматриваем, что там дальше", — сказал он в в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, увеличивается расход кислорода, поэтому давление "немножко упало"."Сейчас поддерживаем необходимое давление, но в течение двух часов сделаем основную магистраль, сейчас идут работы для того, чтобы сделать разводку до реанимаций самих, для того чтобы по трем линиям шел кислород", — пояснил он.Как позднее сообщили власти, работы на месте прорыва магистральной линии подачи кислорода завершили. Сейчас идут тестовые проверки, небольшое снижение давления сохраняется.На месте находятся все экстренные службы, Меняйло, врио заместителя председателя правительства Лариса Туганова и врио министра здравоохранения Сослан Тебиев.В понедельник вечером в больнице произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение, где находились пациенты на ИВЛ. В результате погибли девять человек. На следующий день умерли еще двое; одну из двух новых смертей медики не связывают с аварией.Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора. Ночью в республику прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.По словам Тебиева, причиной аварии стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Во время проверки правоохранительные органы выявили в больнице и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, рассказал глава региона Сергей Меняйло.Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи задержали главного врача больницы Владимира Плиева, в ближайшее время СК будет ходатайствовать о его аресте.
https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745266522.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210810/vladikavkaz-1745175122.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210810/vladikavkaz-1745247010.html
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владикавказ, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сергей меняйло
21:42 10.08.2021 (обновлено: 23:42 10.08.2021)
 
Во владикавказской больнице снизилось давление подачи кислорода

Давление подачи кислорода в больнице Владикавказа, где в понедельник произошла авария, снизилось

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкКислородная станция на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе
Кислородная станция на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа снизилось давление подачи кислорода, подключены резервные системы, заявили в пресс-службе правительства Северной Осетии.
"Все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем. Состояние больных на постоянном контроле медиков, мобилизованы все службы", — говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи у ворот Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 21:54
Владикавказскую больницу, где произошло ЧП, реконструировали в 2012 году
Как заявил врио глава региона Сергей Меняйло, в течение двух часов в КБСП врежут новую трубу для подачи газа.
"Сейчас идет разрытие, вчера заварили точечно магистральную трубу, сейчас <...> рассматриваем, что там дальше", — сказал он в в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, увеличивается расход кислорода, поэтому давление "немножко упало".
"Сейчас поддерживаем необходимое давление, но в течение двух часов сделаем основную магистраль, сейчас идут работы для того, чтобы сделать разводку до реанимаций самих, для того чтобы по трем линиям шел кислород", — пояснил он.
Как позднее сообщили власти, работы на месте прорыва магистральной линии подачи кислорода завершили. Сейчас идут тестовые проверки, небольшое снижение давления сохраняется.
На месте находятся все экстренные службы, Меняйло, врио заместителя председателя правительства Лариса Туганова и врио министра здравоохранения Сослан Тебиев.
Сотрудник СК на месте происшествия на территории клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 13:06В России
Источник рассказал жуткие подробности аварии в больнице во Владикавказе
В понедельник вечером в больнице произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение, где находились пациенты на ИВЛ. В результате погибли девять человек. На следующий день умерли еще двое; одну из двух новых смертей медики не связывают с аварией.
Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора. Ночью в республику прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
По словам Тебиева, причиной аварии стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Во время проверки правоохранительные органы выявили в больнице и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, рассказал глава региона Сергей Меняйло.
Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи задержали главного врача больницы Владимира Плиева, в ближайшее время СК будет ходатайствовать о его аресте.
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 18:30В России
Власти отчитались о "недоработках" в больнице во Владикавказе
 
ВладикавказПрорыв кислородной трубы во владикавказской больницеПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Сергей Меняйло
 
 
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