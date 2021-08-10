https://ria.ru/20210810/kislorod-1745266194.html

Во владикавказской больнице снизилось давление подачи кислорода

Во владикавказской больнице снизилось давление подачи кислорода - РИА Новости, 10.08.2021

Во владикавказской больнице снизилось давление подачи кислорода

В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа снизилось давление подачи кислорода, подключены резервные системы, заявили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T21:42

2021-08-10T21:42

2021-08-10T23:42

владикавказ

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

сергей меняйло

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа снизилось давление подачи кислорода, подключены резервные системы, заявили в пресс-службе правительства Северной Осетии."Все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем. Состояние больных на постоянном контроле медиков, мобилизованы все службы", — говорится в сообщении.Как заявил врио глава региона Сергей Меняйло, в течение двух часов в КБСП врежут новую трубу для подачи газа."Сейчас идет разрытие, вчера заварили точечно магистральную трубу, сейчас <...> рассматриваем, что там дальше", — сказал он в в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, увеличивается расход кислорода, поэтому давление "немножко упало"."Сейчас поддерживаем необходимое давление, но в течение двух часов сделаем основную магистраль, сейчас идут работы для того, чтобы сделать разводку до реанимаций самих, для того чтобы по трем линиям шел кислород", — пояснил он.Как позднее сообщили власти, работы на месте прорыва магистральной линии подачи кислорода завершили. Сейчас идут тестовые проверки, небольшое снижение давления сохраняется.На месте находятся все экстренные службы, Меняйло, врио заместителя председателя правительства Лариса Туганова и врио министра здравоохранения Сослан Тебиев.В понедельник вечером в больнице произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение, где находились пациенты на ИВЛ. В результате погибли девять человек. На следующий день умерли еще двое; одну из двух новых смертей медики не связывают с аварией.Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора. Ночью в республику прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.По словам Тебиева, причиной аварии стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Во время проверки правоохранительные органы выявили в больнице и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, рассказал глава региона Сергей Меняйло.Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи задержали главного врача больницы Владимира Плиева, в ближайшее время СК будет ходатайствовать о его аресте.

https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745266522.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210810/vladikavkaz-1745175122.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210810/vladikavkaz-1745247010.html

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владикавказ, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сергей меняйло