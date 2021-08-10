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Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу - РИА Новости, 10.08.2021
Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
Военнослужащие доставили 1,5 тонны газообразного кислорода в больницу Владикавказа, где произошло ЧП на кислородной станции, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:33
2021-08-10T14:33
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
южный военный округ
вадим астафьев
россия
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг – РИА Новости. Военнослужащие доставили 1,5 тонны газообразного кислорода в больницу Владикавказа, где произошло ЧП на кислородной станции, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."Военнослужащие аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в городе Моздок, доставили газообразный кислород в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Владикавказа", - сказал Астафьев.Командование ЮВО приняло решение оказать помощь республике силами аэродромной службы. Колонна машин ЮВО из Моздока прибыла в больницу Владикавказа, военнослужащие приступили к перекачке полутора тонн газообразного кислорода в накопители больницы. В составе колонны унифицированная газозарядная станция высокого давления УГЗС.М-К и "Камаз" сопровождения.Унифицированные газозарядные станции УГЗС.М-К предназначены для зарядки бортовых систем воздушных судов Вооруженных сил Российской Федерации газообразным кислородом, азотом или воздухом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры из больницы, где накануне погибли 9 человек из-за подрыва трубы с кислородом
Кадры из больницы, где накануне погибли 9 человек из-за подрыва трубы с кислородом.
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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), южный военный округ, вадим астафьев, россия, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
14:33 10.08.2021
 
Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу

Начальник пресс-службы ЮВО Астафьев: военные доставили 1,5 тонны кислорода в больницу Владикавказа

Военные доставили кислород в больницу Владикавказа
Военные доставили кислород в больницу Владикавказа
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг – РИА Новости. Военнослужащие доставили 1,5 тонны газообразного кислорода в больницу Владикавказа, где произошло ЧП на кислородной станции, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
"Военнослужащие аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в городе Моздок, доставили газообразный кислород в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Владикавказа", - сказал Астафьев.
Командование ЮВО приняло решение оказать помощь республике силами аэродромной службы. Колонна машин ЮВО из Моздока прибыла в больницу Владикавказа, военнослужащие приступили к перекачке полутора тонн газообразного кислорода в накопители больницы. В составе колонны унифицированная газозарядная станция высокого давления УГЗС.М-К и "Камаз" сопровождения.
Унифицированные газозарядные станции УГЗС.М-К предназначены для зарядки бортовых систем воздушных судов Вооруженных сил Российской Федерации газообразным кислородом, азотом или воздухом.
Автомобиль МЧС России на месте пожара в больнице имени Семашко в Рязани - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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ПроисшествияВладикавказСледственный комитет России (СК РФ)Южный военный округВадим АстафьевРоссияПрорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
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