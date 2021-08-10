https://ria.ru/20210810/kislorod-1745167310.html

Власти Северной Осетии пообещали решить вопрос с кислородными станциями

Власти Северной Осетии пообещали решить вопрос с кислородными станциями - РИА Новости, 10.08.2021

Власти Северной Осетии пообещали решить вопрос с кислородными станциями

Власти Северной Осетии после ЧП в медучреждении Владикавказа намерены оперативно решить вопрос со строительством кислородных станций на базе больниц, сейчас в... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:17

2021-08-10T12:17

2021-08-10T12:17

происшествия

владикавказ

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

михаил мурашко

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745111952_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_84909c5d981ffb9f3e88572ed199defc.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти Северной Осетии после ЧП в медучреждении Владикавказа намерены оперативно решить вопрос со строительством кислородных станций на базе больниц, сейчас в регионе их нет, заявил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев."В ближайшее время предложим необходимые предложения по строительству кислородных станций непосредственно на базе медицинских учреждений, чтобы не зависеть от поставок кислорода", - сказал Тебиев.Он пояснил, что на сегодняшний день в республике нет производства кислорода, его поставляют из других регионов.В понедельник в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной станции, причиной которой стал порыв трубы под землей. В результате ЧП скончались 11 пациентов. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко проверку по факту инцидента начал Росздравнадзор. По информации Тебиева, во вторник во Владикавказ прилетит комиссия Росздравнадзора и Всероссийского центра медицин катастроф "Защита".

https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745136558.html

владикавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мурашко, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице