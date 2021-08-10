https://ria.ru/20210810/kislorod-1745167310.html
Власти Северной Осетии пообещали решить вопрос с кислородными станциями
Власти Северной Осетии пообещали решить вопрос с кислородными станциями - РИА Новости, 10.08.2021
Власти Северной Осетии пообещали решить вопрос с кислородными станциями
Власти Северной Осетии после ЧП в медучреждении Владикавказа намерены оперативно решить вопрос со строительством кислородных станций на базе больниц, сейчас в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:17
2021-08-10T12:17
2021-08-10T12:17
происшествия
владикавказ
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
михаил мурашко
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти Северной Осетии после ЧП в медучреждении Владикавказа намерены оперативно решить вопрос со строительством кислородных станций на базе больниц, сейчас в регионе их нет, заявил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев."В ближайшее время предложим необходимые предложения по строительству кислородных станций непосредственно на базе медицинских учреждений, чтобы не зависеть от поставок кислорода", - сказал Тебиев.Он пояснил, что на сегодняшний день в республике нет производства кислорода, его поставляют из других регионов.В понедельник в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной станции, причиной которой стал порыв трубы под землей. В результате ЧП скончались 11 пациентов. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко проверку по факту инцидента начал Росздравнадзор. По информации Тебиева, во вторник во Владикавказ прилетит комиссия Росздравнадзора и Всероссийского центра медицин катастроф "Защита".
https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745136558.html
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происшествия, владикавказ, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мурашко, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
Власти Северной Осетии пообещали решить вопрос с кислородными станциями
Власти Северной Осетии пообещали решить вопрос с кислородными станциями после ЧП в больнице