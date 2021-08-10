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Власти Северной Осетии пообещали решить вопрос с кислородными станциями
Власти Северной Осетии пообещали решить вопрос с кислородными станциями - РИА Новости, 10.08.2021
Власти Северной Осетии пообещали решить вопрос с кислородными станциями
Власти Северной Осетии после ЧП в медучреждении Владикавказа намерены оперативно решить вопрос со строительством кислородных станций на базе больниц, сейчас в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:17
2021-08-10T12:17
происшествия
владикавказ
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
михаил мурашко
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти Северной Осетии после ЧП в медучреждении Владикавказа намерены оперативно решить вопрос со строительством кислородных станций на базе больниц, сейчас в регионе их нет, заявил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев."В ближайшее время предложим необходимые предложения по строительству кислородных станций непосредственно на базе медицинских учреждений, чтобы не зависеть от поставок кислорода", - сказал Тебиев.Он пояснил, что на сегодняшний день в республике нет производства кислорода, его поставляют из других регионов.В понедельник в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной станции, причиной которой стал порыв трубы под землей. В результате ЧП скончались 11 пациентов. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко проверку по факту инцидента начал Росздравнадзор. По информации Тебиева, во вторник во Владикавказ прилетит комиссия Росздравнадзора и Всероссийского центра медицин катастроф "Защита".
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происшествия, владикавказ, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мурашко, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
12:17 10.08.2021
 
Власти Северной Осетии пообещали решить вопрос с кислородными станциями

Власти Северной Осетии пообещали решить вопрос с кислородными станциями после ЧП в больнице

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти Северной Осетии после ЧП в медучреждении Владикавказа намерены оперативно решить вопрос со строительством кислородных станций на базе больниц, сейчас в регионе их нет, заявил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.
"В ближайшее время предложим необходимые предложения по строительству кислородных станций непосредственно на базе медицинских учреждений, чтобы не зависеть от поставок кислорода", - сказал Тебиев.
Он пояснил, что на сегодняшний день в республике нет производства кислорода, его поставляют из других регионов.
В понедельник в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной станции, причиной которой стал порыв трубы под землей. В результате ЧП скончались 11 пациентов. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко проверку по факту инцидента начал Росздравнадзор. По информации Тебиева, во вторник во Владикавказ прилетит комиссия Росздравнадзора и Всероссийского центра медицин катастроф "Защита".
Вентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
08:57
В больницу во Владикавказе после ЧП привезли три тонны кислорода
 
ПроисшествияВладикавказФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Михаил МурашкоПрорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
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