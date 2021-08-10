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Военные отправили тонну кислорода в больницу во Владикавказе после ЧП
Военные отправили тонну кислорода в больницу во Владикавказе после ЧП - РИА Новости, 10.08.2021
Военные отправили тонну кислорода в больницу во Владикавказе после ЧП
Военные Южного военного округа (ЮВО) отправили тонну кислорода из Моздока в больницу во Владикавказе, где из-за аварии кислородной станции скончались девять... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T09:19
2021-08-10T09:35
происшествия
моздок
владикавказ
южный военный округ
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Военные Южного военного округа (ЮВО) отправили тонну кислорода из Моздока в больницу во Владикавказе, где из-за аварии кислородной станции скончались девять пациентов, сообщили в ЮВО."Военнослужащие аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в городе Моздок (Северная Осетия), доставят газообразный кислород в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (РКБСМП) города Владикавказ", - говорится в сообщении.Отмечается, что унифицированная газозарядная станция высокого давления УГЗС.М-К (обычно используется для зарядки бортовых систем воздушных судов газообразным кислородом, азотом или воздухом) и "Камаз" сопровождения выехали из Моздока во Владикавказ. Доставка одной тонны кислорода в РКБСМП ожидается в районе 12.00 мск.Ранее минздрав Северной Осетии сообщил, что в больницу во Владикавказе привезли три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии.В понедельник в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной станции, причиной которой стал порыв трубы под землей. В результате ЧП скончались девять пациентов в возрасте от 47 до 85 лет, состояние которых было крайне тяжелым. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210809/pogibshie-1745120093.html
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происшествия, моздок, владикавказ, южный военный округ, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
09:19 10.08.2021 (обновлено: 09:35 10.08.2021)
 
Военные отправили тонну кислорода в больницу во Владикавказе после ЧП

Военные отправили тонну кислорода в больницу во Владикавказе, где из-за ЧП умерли девять пациентов

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Военные Южного военного округа (ЮВО) отправили тонну кислорода из Моздока в больницу во Владикавказе, где из-за аварии кислородной станции скончались девять пациентов, сообщили в ЮВО.
"Военнослужащие аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в городе Моздок (Северная Осетия), доставят газообразный кислород в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (РКБСМП) города Владикавказ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что унифицированная газозарядная станция высокого давления УГЗС.М-К (обычно используется для зарядки бортовых систем воздушных судов газообразным кислородом, азотом или воздухом) и "Камаз" сопровождения выехали из Моздока во Владикавказ. Доставка одной тонны кислорода в РКБСМП ожидается в районе 12.00 мск.
Ранее минздрав Северной Осетии сообщил, что в больницу во Владикавказе привезли три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии.
В понедельник в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной станции, причиной которой стал порыв трубы под землей. В результате ЧП скончались девять пациентов в возрасте от 47 до 85 лет, состояние которых было крайне тяжелым. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Автомобиль скорой помощи около клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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ПроисшествияМоздокВладикавказЮжный военный округПрорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
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