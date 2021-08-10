https://ria.ru/20210810/kislorod-1745138206.html

Военные отправили тонну кислорода в больницу во Владикавказе после ЧП

Военные отправили тонну кислорода в больницу во Владикавказе после ЧП - РИА Новости, 10.08.2021

Военные отправили тонну кислорода в больницу во Владикавказе после ЧП

Военные Южного военного округа (ЮВО) отправили тонну кислорода из Моздока в больницу во Владикавказе, где из-за аварии кислородной станции скончались девять... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T09:19

2021-08-10T09:19

2021-08-10T09:35

происшествия

моздок

владикавказ

южный военный округ

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Военные Южного военного округа (ЮВО) отправили тонну кислорода из Моздока в больницу во Владикавказе, где из-за аварии кислородной станции скончались девять пациентов, сообщили в ЮВО."Военнослужащие аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в городе Моздок (Северная Осетия), доставят газообразный кислород в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (РКБСМП) города Владикавказ", - говорится в сообщении.Отмечается, что унифицированная газозарядная станция высокого давления УГЗС.М-К (обычно используется для зарядки бортовых систем воздушных судов газообразным кислородом, азотом или воздухом) и "Камаз" сопровождения выехали из Моздока во Владикавказ. Доставка одной тонны кислорода в РКБСМП ожидается в районе 12.00 мск.Ранее минздрав Северной Осетии сообщил, что в больницу во Владикавказе привезли три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии.В понедельник в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной станции, причиной которой стал порыв трубы под землей. В результате ЧП скончались девять пациентов в возрасте от 47 до 85 лет, состояние которых было крайне тяжелым. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210809/pogibshie-1745120093.html

моздок

владикавказ

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происшествия, моздок, владикавказ, южный военный округ, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице