https://ria.ru/20210810/kandidat-1745183055.html
Кадырова зарегистрировали кандидатом на выборах главы Чечни
Кадырова зарегистрировали кандидатом на выборах главы Чечни - РИА Новости, 10.08.2021
Кадырова зарегистрировали кандидатом на выборах главы Чечни
Избирательная комиссия Чечни зарегистрировала действующего главу региона Рамзана Кадырова кандидатом от партии "Единая Россия" на сентябрьских выборах... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:56
2021-08-10T13:56
2021-08-10T15:13
политика
рамзан кадыров
единая россия
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 10 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия Чечни зарегистрировала действующего главу региона Рамзана Кадырова кандидатом от партии "Единая Россия" на сентябрьских выборах руководителя республики.Помимо Кадырова, на пост главы республики свои кандидатуры выдвинули: от КПРФ - депутат парламента Чечни Халид Накаев, от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" - заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Иса Хаджимурадов.
https://ria.ru/20210806/kadyrova-1744739438.html
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Кадырову вручили удостоверение кандидата от "Единой России" на выборах главы региона
Кадырову вручили удостоверение кандидата от "Единой России" на выборах главы региона
2021-08-10T13:56
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, рамзан кадыров, единая россия, чеченская республика (чечня), россия
13:56 10.08.2021 (обновлено: 15:13 10.08.2021)
Кадырова зарегистрировали кандидатом на выборах главы Чечни
Избирком Чечни зарегистрировал кандидатуру Кадырова на выборах главы республики