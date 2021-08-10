https://ria.ru/20210810/kandidat-1745183055.html

Кадырова зарегистрировали кандидатом на выборах главы Чечни

Кадырова зарегистрировали кандидатом на выборах главы Чечни - РИА Новости, 10.08.2021

Кадырова зарегистрировали кандидатом на выборах главы Чечни

Избирательная комиссия Чечни зарегистрировала действующего главу региона Рамзана Кадырова кандидатом от партии "Единая Россия" на сентябрьских выборах... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:56

2021-08-10T13:56

2021-08-10T15:13

политика

рамзан кадыров

единая россия

чеченская республика (чечня)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 10 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия Чечни зарегистрировала действующего главу региона Рамзана Кадырова кандидатом от партии "Единая Россия" на сентябрьских выборах руководителя республики.Помимо Кадырова, на пост главы республики свои кандидатуры выдвинули: от КПРФ - депутат парламента Чечни Халид Накаев, от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" - заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Иса Хаджимурадов.

https://ria.ru/20210806/kadyrova-1744739438.html

россия

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Кадырову вручили удостоверение кандидата от "Единой России" на выборах главы региона Кадырову вручили удостоверение кандидата от "Единой России" на выборах главы региона 2021-08-10T13:56 true PT0M11S

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политика, рамзан кадыров, единая россия, чеченская республика (чечня), россия