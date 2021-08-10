Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210810/kafe-1745188683.html
Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19
Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021
Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19
Кафе в австрийской федеральной земле Зальцбург отказывается обслуживать людей, которые привились вакциной от коронавируса, сообщила местная радиостанция ORF... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:26
2021-08-10T14:26
распространение коронавируса
в мире
миссури
зальцбург (город)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_a61392f46397b86f3ec61e6b30f8ff09.jpg
ВЕНА, 10 авг - РИА Новости. Кафе в австрийской федеральной земле Зальцбург отказывается обслуживать людей, которые привились вакциной от коронавируса, сообщила местная радиостанция ORF Salzburg.Отмечается, что подобный "своеобразный путь" избрала оператор магазина здорового питания, при котором имеется небольшое кафе. В заведении, которое расположено в общине Штробль-ам-Вольфгангзе, кофе и пирожные подают лишь невакцинированным.Бургомистр общины Йозеф Вайкингер признал, что подобное решение не идет наперекор законам, однако от похода в данное кафе призвал воздержаться."Можно только посмеяться над этим, сделать выводы и призвать посетителей не ходить туда. Потому что это не соответствует нашей линии", - заявил Вайкингер.Оператор кафе отказалась давать радиостанции интервью. Профессор философии права Зальцбургского университета Сильвия Траунвизер отметила, что "пандемия COVID-19 со всеми ее последствиями разделяет общество".Это уже не первый случай, когда привитым от коронавируса отказывают где-либо в обслуживании. К примеру, на прошлой неделе стало известно, что владелец компании такси в американском штате Миссури выразил несогласие с вакцинацией от коронавируса, заявив, что не собирается развозить клиентов в масках или тех, кто сделал прививку.
https://ria.ru/20210809/vaktsinatsiya-1745105889.html
миссури
зальцбург (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_a70f7310640b53d46a120493f27a10f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, миссури, зальцбург (город), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:26 10.08.2021
 
Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19

ORF Salzburg: кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 10 авг - РИА Новости. Кафе в австрийской федеральной земле Зальцбург отказывается обслуживать людей, которые привились вакциной от коронавируса, сообщила местная радиостанция ORF Salzburg.
Отмечается, что подобный "своеобразный путь" избрала оператор магазина здорового питания, при котором имеется небольшое кафе. В заведении, которое расположено в общине Штробль-ам-Вольфгангзе, кофе и пирожные подают лишь невакцинированным.
Бургомистр общины Йозеф Вайкингер признал, что подобное решение не идет наперекор законам, однако от похода в данное кафе призвал воздержаться.
"Можно только посмеяться над этим, сделать выводы и призвать посетителей не ходить туда. Потому что это не соответствует нашей линии", - заявил Вайкингер.
Оператор кафе отказалась давать радиостанции интервью. Профессор философии права Зальцбургского университета Сильвия Траунвизер отметила, что "пандемия COVID-19 со всеми ее последствиями разделяет общество".
Это уже не первый случай, когда привитым от коронавируса отказывают где-либо в обслуживании. К примеру, на прошлой неделе стало известно, что владелец компании такси в американском штате Миссури выразил несогласие с вакцинацией от коронавируса, заявив, что не собирается развозить клиентов в масках или тех, кто сделал прививку.
Преподаватель во время лекции в аудитории МГУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 19:37Распространение коронавируса
Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов
 
Распространение коронавирусаВ миреМиссуриЗальцбург (город)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
14:26Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19
Лента новостейМолния