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Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19
Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021
Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19
Кафе в австрийской федеральной земле Зальцбург отказывается обслуживать людей, которые привились вакциной от коронавируса, сообщила местная радиостанция ORF... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:26
2021-08-10T14:26
2021-08-10T14:26
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ВЕНА, 10 авг - РИА Новости. Кафе в австрийской федеральной земле Зальцбург отказывается обслуживать людей, которые привились вакциной от коронавируса, сообщила местная радиостанция ORF Salzburg.Отмечается, что подобный "своеобразный путь" избрала оператор магазина здорового питания, при котором имеется небольшое кафе. В заведении, которое расположено в общине Штробль-ам-Вольфгангзе, кофе и пирожные подают лишь невакцинированным.Бургомистр общины Йозеф Вайкингер признал, что подобное решение не идет наперекор законам, однако от похода в данное кафе призвал воздержаться."Можно только посмеяться над этим, сделать выводы и призвать посетителей не ходить туда. Потому что это не соответствует нашей линии", - заявил Вайкингер.Оператор кафе отказалась давать радиостанции интервью. Профессор философии права Зальцбургского университета Сильвия Траунвизер отметила, что "пандемия COVID-19 со всеми ее последствиями разделяет общество".Это уже не первый случай, когда привитым от коронавируса отказывают где-либо в обслуживании. К примеру, на прошлой неделе стало известно, что владелец компании такси в американском штате Миссури выразил несогласие с вакцинацией от коронавируса, заявив, что не собирается развозить клиентов в масках или тех, кто сделал прививку.
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в мире, миссури, зальцбург (город), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19
ORF Salzburg: кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19
ВЕНА, 10 авг - РИА Новости.
Кафе в австрийской федеральной земле Зальцбург
отказывается обслуживать людей, которые привились вакциной от коронавируса, сообщила местная радиостанция ORF Salzburg
.
Отмечается, что подобный "своеобразный путь" избрала оператор магазина здорового питания, при котором имеется небольшое кафе. В заведении, которое расположено в общине Штробль-ам-Вольфгангзе, кофе и пирожные подают лишь невакцинированным.
Бургомистр общины Йозеф Вайкингер признал, что подобное решение не идет наперекор законам, однако от похода в данное кафе призвал воздержаться.
"Можно только посмеяться над этим, сделать выводы и призвать посетителей не ходить туда. Потому что это не соответствует нашей линии", - заявил Вайкингер.
Оператор кафе отказалась давать радиостанции интервью. Профессор философии права Зальцбургского университета Сильвия Траунвизер отметила, что "пандемия COVID-19 со всеми ее последствиями разделяет общество".
Это уже не первый случай, когда привитым от коронавируса отказывают где-либо в обслуживании. К примеру, на прошлой неделе стало известно, что владелец компании такси в американском штате Миссури
выразил несогласие с вакцинацией от коронавируса, заявив, что не собирается развозить клиентов в масках или тех, кто сделал прививку.