https://ria.ru/20210810/istrebitel-1745131466.html

NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22

NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22 - РИА Новости, 10.08.2021

NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22

Российский истребитель Су-35С по ряду параметров оказался лучше американского F-22 "Раптор" пятого поколения, пишет The National Interest. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T07:03

2021-08-10T07:03

2021-08-10T12:58

новое оружие россии

сша

f-22

су-35с

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский истребитель Су-35С по ряду параметров оказался лучше американского F-22 "Раптор" пятого поколения, пишет The National Interest.Су-35С, как говорится в статье, превосходит F-22 в колоссальной боевой нагрузке и в поразительно гибком комплексе вооружений. У самолета имеется встроенная 30-миллиметровая авиационная пушка ГШ-30-1. Шесть ракет малой дальности Р-74 класса "воздух — воздух" позволяют эффективно вести бой на небольшом расстоянии, а 12 авиационных ракет Р-77 позволяют поражать цели за пределами прямой видимости.Кроме того, отмечает The National Interest, хотя основное предназначение Су-35 — это завоевание превосходства в воздухе, он может наносить удары по наземным целям, имея для этого богатый выбор управляемых авиабомб, а также ракеты "воздух —поверхность" и крылатые ракеты, такие как Х-31, Х-35, Х-59 и "Калибр".Су-35C — глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++. В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительные особенности самолета — новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.F-22 "Раптор" — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

https://ria.ru/20210121/duel-1593941250.html

сша

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сша, f-22, су-35с, россия