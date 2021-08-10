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Минобороны подало иск к производителю ракет-носителей "Союз"
Минобороны подало иск к производителю ракет-носителей "Союз" - РИА Новости, 10.08.2021
Минобороны подало иск к производителю ракет-носителей "Союз"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 2,4 миллиарда рублей с самарского АО "Ракетно-космический... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:41
2021-08-10T17:41
происшествия
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
роскосмос
союз
ркц "прогресс"
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 2,4 миллиарда рублей с самарского АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", производителя ракет-носителей "Союз", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 9 августа, к рассмотрению он пока не принят, основания исковых требований и другие подробности в карточке дела на данный момент не указаны."Прогресс" – предприятие "Роскосмоса", производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.РКЦ "Прогресс" по заказу Минобороны участвует в создании космических аппаратов видовой разведки "Барс-М" и "Раздан", а также изготавливает обеспечивающий модуль для аппаратов радиотехнической разведки серии "Лотос-С1" производства КБ "Арсенал".
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происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), роскосмос, союз, ркц "прогресс"
17:41 10.08.2021
 
Минобороны подало иск к производителю ракет-носителей "Союз"

Минобороны подало иск к РКЦ "Прогресс" на 2,4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 2,4 миллиарда рублей с самарского АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", производителя ракет-носителей "Союз", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 9 августа, к рассмотрению он пока не принят, основания исковых требований и другие подробности в карточке дела на данный момент не указаны.
"Прогресс" – предприятие "Роскосмоса", производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.
РКЦ "Прогресс" по заказу Минобороны участвует в создании космических аппаратов видовой разведки "Барс-М" и "Раздан", а также изготавливает обеспечивающий модуль для аппаратов радиотехнической разведки серии "Лотос-С1" производства КБ "Арсенал".
Цех ракетно-космического центра Прогресс в Самаре - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 11:15
Рогозин заявил о трансформации РКЦ "Прогресс" по примеру SpaceX
 
ПроисшествияМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоскосмосСоюзРКЦ "Прогресс"
 
 
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