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В Иране заявили о полной готовности к обороне страны
В Иране заявили о полной готовности к обороне страны - РИА Новости, 10.08.2021
В Иране заявили о полной готовности к обороне страны
Военно-воздушные силы Ирана полностью готовы к комплексной обороне границ исламской республики, воздушное пространство находится под постоянным контролем и... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:37
2021-08-10T16:37
в мире
иран
оаэ
совет безопасности оон
g7
индийский океан
ввс ирана
цены на нефть
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Военно-воздушные силы Ирана полностью готовы к комплексной обороне границ исламской республики, воздушное пространство находится под постоянным контролем и наблюдением, заявил во вторник командующий иранскими ВВС Азиз Насирзаде.Заявление командующего прозвучали на фоне последних событий, связанных с нападением на танкер Mercer Street в Аравийском море и на торговое судно в Оманском заливе близ Фуджейры (ОАЭ). В результате ряд западных стран, а также Израиль обвинили Тегеран в причастности к этим нападениям."Воздушное пространство страны находится под круглосуточным наблюдением, а военно-воздушные силы полностью готовы к комплексной обороне в случае необходимости… Пилоты, офицеры и все специалисты, обладая блестящими знаниями и летным опытом, готовы выполнять приказы в любой момент", - приводит агентство ISNA слова Насирзаде.В конце июля шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли два члена экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. Израиль, США, Великобритания и другие страны G7 обвинили Иран в нападении на танкер Mercer Street в Индийском океане. Израиль официально попросил СБ ООН в этой связи ввести санкции против Тегерана. Иран отвергает все обвинения Запада в нападении, считает их беспочвенными и голословными.Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) 3 августа сообщила об инциденте с неназванным судном в Оманском заливе к востоку от Фуджейры (ОАЭ). На следующий день UKTMO сообщила, что захватчики покинули подвергшееся нападению в Оманском заливе судно, оно находится в безопасности. Международное ценовое агентство Argus со штаб-квартирой в Лондоне, ссылаясь на якобы запись переговоров членов экипажа с береговой охраной ОАЭ, сообщило, что танкер Asphalt Princess в Оманском заливе был атакован группой иранцев. В МИД Великобритании РИА Новости заявили, что в срочном порядке расследуют инцидент на судне близ ОАЭ. Позже иранское посольство в Лондоне заявило, что Тегеран намерен изучить и обнародовать источники дезинформации о захватах танкеров в Персидском заливе.
https://ria.ru/20210807/iran-1744823288.html
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иран
оаэ
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в мире, иран, оаэ, совет безопасности оон, g7, индийский океан, ввс ирана, цены на нефть, оманский залив
16:37 10.08.2021
 
В Иране заявили о полной готовности к обороне страны

Глава ВВС Ирана Насирзаде заявил о полной готовности к обороне страны на фоне инцидента с танкером

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Военно-воздушные силы Ирана полностью готовы к комплексной обороне границ исламской республики, воздушное пространство находится под постоянным контролем и наблюдением, заявил во вторник командующий иранскими ВВС Азиз Насирзаде.
Заявление командующего прозвучали на фоне последних событий, связанных с нападением на танкер Mercer Street в Аравийском море и на торговое судно в Оманском заливе близ Фуджейры (ОАЭ). В результате ряд западных стран, а также Израиль обвинили Тегеран в причастности к этим нападениям.
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 13:47
МИД Ирана осудил заявление G7 о нападении на танкер Mercer Street
"Воздушное пространство страны находится под круглосуточным наблюдением, а военно-воздушные силы полностью готовы к комплексной обороне в случае необходимости… Пилоты, офицеры и все специалисты, обладая блестящими знаниями и летным опытом, готовы выполнять приказы в любой момент", - приводит агентство ISNA слова Насирзаде.
В конце июля шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли два члена экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. Израиль, США, Великобритания и другие страны G7 обвинили Иран в нападении на танкер Mercer Street в Индийском океане. Израиль официально попросил СБ ООН в этой связи ввести санкции против Тегерана. Иран отвергает все обвинения Запада в нападении, считает их беспочвенными и голословными.
Лондон - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 20:29
В Британии в нападении на судно Mercer Street подозревают хуситов
Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) 3 августа сообщила об инциденте с неназванным судном в Оманском заливе к востоку от Фуджейры (ОАЭ). На следующий день UKTMO сообщила, что захватчики покинули подвергшееся нападению в Оманском заливе судно, оно находится в безопасности. Международное ценовое агентство Argus со штаб-квартирой в Лондоне, ссылаясь на якобы запись переговоров членов экипажа с береговой охраной ОАЭ, сообщило, что танкер Asphalt Princess в Оманском заливе был атакован группой иранцев. В МИД Великобритании РИА Новости заявили, что в срочном порядке расследуют инцидент на судне близ ОАЭ. Позже иранское посольство в Лондоне заявило, что Тегеран намерен изучить и обнародовать источники дезинформации о захватах танкеров в Персидском заливе.
 
В миреИранОАЭСовет Безопасности ООНG7Индийский океанВВС ИранаЦены на нефтьОманский залив
 
 
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