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Москвичей предупредили о ливне и грозе
Москвичей предупредили о ливне и грозе - РИА Новости, 10.08.2021
Москвичей предупредили о ливне и грозе
Спасатели предупредили о ливне и грозе в ближайший час и до утра среды в Москве, сообщается на сайте столичного МЧС России. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:01
2021-08-10T16:01
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне и грозе в ближайший час и до утра среды в Москве, сообщается на сайте столичного МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 9 часов 11 августа по Москве местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза", - говорится в сообщении.В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), россия
16:01 10.08.2021
 
Москвичей предупредили о ливне и грозе

МЧС предупредило о ливнях и грозе в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве во время дождя
Прохожие на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне и грозе в ближайший час и до утра среды в Москве, сообщается на сайте столичного МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 9 часов 11 августа по Москве местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза", - говорится в сообщении.
В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.
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ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Россия
 
 
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