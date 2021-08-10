https://ria.ru/20210810/groza-1745204150.html
Москвичей предупредили о ливне и грозе
Москвичей предупредили о ливне и грозе - РИА Новости, 10.08.2021
Москвичей предупредили о ливне и грозе
Спасатели предупредили о ливне и грозе в ближайший час и до утра среды в Москве, сообщается на сайте столичного МЧС России. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:01
2021-08-10T16:01
2021-08-10T16:01
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738907167_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2fede024d6eb9d5b6ea14ec1696e34c3.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне и грозе в ближайший час и до утра среды в Москве, сообщается на сайте столичного МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 9 часов 11 августа по Москве местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза", - говорится в сообщении.В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.
https://ria.ru/20210810/krym-1745136426.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738907167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_81115a4030e6031e6fb5b94f41946b05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), россия
Москвичей предупредили о ливне и грозе
МЧС предупредило о ливнях и грозе в Москве