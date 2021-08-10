https://ria.ru/20210810/groza-1745204150.html

Москвичей предупредили о ливне и грозе

Москвичей предупредили о ливне и грозе - РИА Новости, 10.08.2021

Москвичей предупредили о ливне и грозе

Спасатели предупредили о ливне и грозе в ближайший час и до утра среды в Москве, сообщается на сайте столичного МЧС России. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:01

2021-08-10T16:01

2021-08-10T16:01

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне и грозе в ближайший час и до утра среды в Москве, сообщается на сайте столичного МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 9 часов 11 августа по Москве местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза", - говорится в сообщении.В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

https://ria.ru/20210810/krym-1745136426.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), россия