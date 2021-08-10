https://ria.ru/20210810/groza-1745134089.html

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре - РИА Новости, 10.08.2021

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Кратковременный дождь, гроза и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T08:06

2021-08-10T08:06

2021-08-10T08:06

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

михаил леус

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а вечером – влиянием холодного атмосферного фронта. В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха - плюс 27-29, в Подмосковье - плюс 25-30", - сообщил Леус.Он добавил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210807/sochi-1744879544.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, михаил леус