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Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре - РИА Новости, 10.08.2021
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре
Кратковременный дождь, гроза и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T08:06
2021-08-10T08:06
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а вечером – влиянием холодного атмосферного фронта. В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха - плюс 27-29, в Подмосковье - плюс 25-30", - сообщил Леус.Он добавил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, михаил леус
08:06 10.08.2021
 
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Специалист "Фобос" Леус: в Москве во вторник ожидается гроза и до 29 градусов тепла

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а вечером – влиянием холодного атмосферного фронта. В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха - плюс 27-29, в Подмосковье - плюс 25-30", - сообщил Леус.
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Он добавил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогодаМихаил Леус
 
 
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