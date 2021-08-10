https://ria.ru/20210810/gretsiya-1745140268.html

Эксперты рассказали, угрожают ли туристам пожары в Греции

Эксперты рассказали, угрожают ли туристам пожары в Греции - РИА Новости, 10.08.2021

Эксперты рассказали, угрожают ли туристам пожары в Греции

Ситуация с пожарами в Греции остается напряженной, хотя большинство крупных очагов уже взяты под контроль и происходят вне туристических зон, где отдыхают... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:07

2021-08-10T12:07

2021-08-10T12:23

туризм

греция

корфу

родос

крит (остров)

аттика

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745167972_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_91d0874be59363bdff914f8a2d280a67.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ситуация с пожарами в Греции остается напряженной, хотя большинство крупных очагов уже взяты под контроль и происходят вне туристических зон, где отдыхают россияне, сообщает АТОР.По информации греческих СМИ, сейчас со стихией борются в столичном регионе Аттика, на Пелопоннесе и острове Эвбея.Самый пострадавший район — север Эвбеи, где пожары бушевали в течение пяти дней. Тысячам зданий нанесен ущерб, многие полностью разрушены. Жителей нескольких поселков эвакуировали на материк. Этот регион не востребован у российских путешественников: как правило, сюда едут сами греки или отдыхающие из стран Европы.Отдельные очаги возгорания вдалеке от туристических зон фиксировали на островах Закинф и Крит, но огонь достаточно быстро потушили.Стихия не затронула греческие курорты, где обычно отдыхают гости из России. "На Корфу пожаров не было. Ситуацию на Родосе сразу взяли под контроль. На Крите серьезных возгораний не фиксировали. Сейчас пожар бушует на полуострове Пелопоннес, но огонь не распространился на зону, где расположены отели, поэтому жизни и здоровью гостей ничего не угрожает. Возгорание почти локализовано", — рассказали в пресс-службе крупного туроператора.Причинами пожаров греческие власти называют человеческий фактор. Так, следователи за три дня арестовали более десяти человек за поджоги – как умышленные, так и по неосторожности. В частности, нарушители попали в руки властей на Корфу, в Ларисе и в окрестностях Пирея, а также в центре Афин и в Каламате, где бушевал один из самых сильных лесных пожаров.Сопутствует и погода. По данным метеорологов, в Греции установилась рекордная за последние 40 лет жара. В первую неделю августа температура воздуха в некоторых районах достигла 47 градусов. До 13 августа продлен запрет на посещение нацпарков, лесов, заповедников в населенных пунктах. Штраф за нарушение — 1000 евро.

https://ria.ru/20210516/gretsiya-1732348434.html

https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html

греция

корфу

родос

крит (остров)

аттика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, корфу, родос, крит (остров), аттика, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, пожары, происшествия, новости - туризм, туристы