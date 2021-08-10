Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210810/gretsiya-1745140268.html
Эксперты рассказали, угрожают ли туристам пожары в Греции
Эксперты рассказали, угрожают ли туристам пожары в Греции - РИА Новости, 10.08.2021
Эксперты рассказали, угрожают ли туристам пожары в Греции
Ситуация с пожарами в Греции остается напряженной, хотя большинство крупных очагов уже взяты под контроль и происходят вне туристических зон, где отдыхают... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:07
2021-08-10T12:23
туризм
греция
корфу
родос
крит (остров)
аттика
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745167972_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_91d0874be59363bdff914f8a2d280a67.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ситуация с пожарами в Греции остается напряженной, хотя большинство крупных очагов уже взяты под контроль и происходят вне туристических зон, где отдыхают россияне, сообщает АТОР.По информации греческих СМИ, сейчас со стихией борются в столичном регионе Аттика, на Пелопоннесе и острове Эвбея.Самый пострадавший район — север Эвбеи, где пожары бушевали в течение пяти дней. Тысячам зданий нанесен ущерб, многие полностью разрушены. Жителей нескольких поселков эвакуировали на материк. Этот регион не востребован у российских путешественников: как правило, сюда едут сами греки или отдыхающие из стран Европы.Отдельные очаги возгорания вдалеке от туристических зон фиксировали на островах Закинф и Крит, но огонь достаточно быстро потушили.Стихия не затронула греческие курорты, где обычно отдыхают гости из России. "На Корфу пожаров не было. Ситуацию на Родосе сразу взяли под контроль. На Крите серьезных возгораний не фиксировали. Сейчас пожар бушует на полуострове Пелопоннес, но огонь не распространился на зону, где расположены отели, поэтому жизни и здоровью гостей ничего не угрожает. Возгорание почти локализовано", — рассказали в пресс-службе крупного туроператора.Причинами пожаров греческие власти называют человеческий фактор. Так, следователи за три дня арестовали более десяти человек за поджоги – как умышленные, так и по неосторожности. В частности, нарушители попали в руки властей на Корфу, в Ларисе и в окрестностях Пирея, а также в центре Афин и в Каламате, где бушевал один из самых сильных лесных пожаров.Сопутствует и погода. По данным метеорологов, в Греции установилась рекордная за последние 40 лет жара. В первую неделю августа температура воздуха в некоторых районах достигла 47 градусов. До 13 августа продлен запрет на посещение нацпарков, лесов, заповедников в населенных пунктах. Штраф за нарушение — 1000 евро.
https://ria.ru/20210516/gretsiya-1732348434.html
https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html
греция
корфу
родос
крит (остров)
аттика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745167972_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_e17558065dcebe7e03125478421f65c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
греция, корфу, родос, крит (остров), аттика, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, пожары, происшествия, новости - туризм, туристы
12:07 10.08.2021 (обновлено: 12:23 10.08.2021)
 

Эксперты рассказали, угрожают ли туристам пожары в Греции

© REUTERS / Nicolas EconomouТушение пожара на острове Эвия, Греция
Тушение пожара на острове Эвия, Греция - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© REUTERS / Nicolas Economou
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ситуация с пожарами в Греции остается напряженной, хотя большинство крупных очагов уже взяты под контроль и происходят вне туристических зон, где отдыхают россияне, сообщает АТОР.
По информации греческих СМИ, сейчас со стихией борются в столичном регионе Аттика, на Пелопоннесе и острове Эвбея.
Самый пострадавший район — север Эвбеи, где пожары бушевали в течение пяти дней. Тысячам зданий нанесен ущерб, многие полностью разрушены. Жителей нескольких поселков эвакуировали на материк. Этот регион не востребован у российских путешественников: как правило, сюда едут сами греки или отдыхающие из стран Европы.
Отдельные очаги возгорания вдалеке от туристических зон фиксировали на островах Закинф и Крит, но огонь достаточно быстро потушили.
Стихия не затронула греческие курорты, где обычно отдыхают гости из России. "На Корфу пожаров не было. Ситуацию на Родосе сразу взяли под контроль. На Крите серьезных возгораний не фиксировали. Сейчас пожар бушует на полуострове Пелопоннес, но огонь не распространился на зону, где расположены отели, поэтому жизни и здоровью гостей ничего не угрожает. Возгорание почти локализовано", — рассказали в пресс-службе крупного туроператора.
Жареный сыр халлуми в Греции - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 08:00Туризм
От мусаки до дзадзики: секреты и рецепты вкусных блюд греческой кухни
Причинами пожаров греческие власти называют человеческий фактор. Так, следователи за три дня арестовали более десяти человек за поджоги – как умышленные, так и по неосторожности. В частности, нарушители попали в руки властей на Корфу, в Ларисе и в окрестностях Пирея, а также в центре Афин и в Каламате, где бушевал один из самых сильных лесных пожаров.
Сопутствует и погода. По данным метеорологов, в Греции установилась рекордная за последние 40 лет жара. В первую неделю августа температура воздуха в некоторых районах достигла 47 градусов. До 13 августа продлен запрет на посещение нацпарков, лесов, заповедников в населенных пунктах. Штраф за нарушение — 1000 евро.
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 08:00Туризм
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх открыты: каким стал отдых в Египте
 
ТуризмГрецияКорфуРодосКрит (остров)АттикаАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмпожарыПроисшествияНовости - Туризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
14:26Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19
14:25Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
Лента новостейМолния