https://ria.ru/20210810/grant-1745153349.html

В Липецкой области субъекты МСП смогут получить грант "Инвестиционный"

В Липецкой области субъекты МСП смогут получить грант "Инвестиционный" - РИА Новости, 10.08.2021

В Липецкой области субъекты МСП смогут получить грант "Инвестиционный"

Прием заявок на получение регионального гранта Липецкой области "Инвестиционный" стартовал в регионе, документы принимают до 2 сентября, сообщил глава региона... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:03

2021-08-10T11:03

2021-08-10T11:03

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Прием заявок на получение регионального гранта Липецкой области "Инвестиционный" стартовал в регионе, документы принимают до 2 сентября, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, грант "Инвестиционный" могут получить субъекты малого и среднего бизнеса, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Липецкой области в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по приоритетным видам деятельности. Это обрабатывающие производства (за исключением производства подакцизных товаров), внутренний и въездной туризм, аренда и прокат (авто, электросамокатов, самокатов, велосипедов), информационные технологии, инновационная деятельность. Артамонов отметил, что грант "Инвестиционный" предоставляется в рамках государственной программы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области". Размер гранта – до 15 миллионов рублей, он предоставляется на условиях софинансирования: 70% – средства областного бюджета, 30% – собственные средства."Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека. У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210802/natsproekt-1743972949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов