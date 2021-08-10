Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210810/grant-1745153349.html
В Липецкой области субъекты МСП смогут получить грант "Инвестиционный"
В Липецкой области субъекты МСП смогут получить грант "Инвестиционный" - РИА Новости, 10.08.2021
В Липецкой области субъекты МСП смогут получить грант "Инвестиционный"
Прием заявок на получение регионального гранта Липецкой области "Инвестиционный" стартовал в регионе, документы принимают до 2 сентября, сообщил глава региона... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:03
2021-08-10T11:03
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Прием заявок на получение регионального гранта Липецкой области "Инвестиционный" стартовал в регионе, документы принимают до 2 сентября, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, грант "Инвестиционный" могут получить субъекты малого и среднего бизнеса, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Липецкой области в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по приоритетным видам деятельности. Это обрабатывающие производства (за исключением производства подакцизных товаров), внутренний и въездной туризм, аренда и прокат (авто, электросамокатов, самокатов, велосипедов), информационные технологии, инновационная деятельность. Артамонов отметил, что грант "Инвестиционный" предоставляется в рамках государственной программы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области". Размер гранта – до 15 миллионов рублей, он предоставляется на условиях софинансирования: 70% – средства областного бюджета, 30% – собственные средства."Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека. У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210802/natsproekt-1743972949.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов
11:03 10.08.2021
 

В Липецкой области субъекты МСП смогут получить грант "Инвестиционный"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Прием заявок на получение регионального гранта Липецкой области "Инвестиционный" стартовал в регионе, документы принимают до 2 сентября, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, грант "Инвестиционный" могут получить субъекты малого и среднего бизнеса, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Липецкой области в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по приоритетным видам деятельности. Это обрабатывающие производства (за исключением производства подакцизных товаров), внутренний и въездной туризм, аренда и прокат (авто, электросамокатов, самокатов, велосипедов), информационные технологии, инновационная деятельность. Артамонов отметил, что грант "Инвестиционный" предоставляется в рамках государственной программы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области". Размер гранта – до 15 миллионов рублей, он предоставляется на условиях софинансирования: 70% – средства областного бюджета, 30% – собственные средства.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 12:24Липецкая область
Более 600 липчан изучили новые профессии благодаря нацпроекту
"Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека. У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
14:26Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19
14:25Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
Лента новостейМолния