https://ria.ru/20210810/granitsa-1745170084.html

В Литве беременную иностранку выбросили на линию границы, заявили в Минске

В Литве беременную иностранку выбросили на линию границы, заявили в Минске - РИА Новости, 10.08.2021

В Литве беременную иностранку выбросили на линию границы, заявили в Минске

Литовские пограничники выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы с Белоруссией, в Минске расценили инцидент как преднамеренное оставление... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:38

2021-08-10T12:38

2021-08-10T14:47

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александр лукашенко

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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Литовские пограничники выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы с Белоруссией, в Минске расценили инцидент как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медпомощи, заявила во вторник пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК)."Литовцы выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГПК.По его данным, днем во вторник на участке поста "Полесье" Сморгонской пограничной группы зафиксировали десять нелегалов, в том числе трое детей, все они были насильно выдворены литовской стороной на линию границы с Белоруссией. "Иностранец из этой группы зафиксировал на видео вопиющий факт действий представителей литовской погранохраны, противоречащие всем законам и человеческим ценностям. На кадрах отчетливо видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют ее там", - говорится в сообщении.В белорусском ведомстве подчеркнули, что "это не что иное, как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи".Как указали в ГПК, пограничники оказали иностранке первую помощь, она в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую центральную больницу. В пресс-службе уточнили, что состояние женщины "расценивается как тяжелое, характеризующееся в том числе признаками истощения". Кроме того, в ведомстве сообщили, что в Литве с женщиной находились трое детей, которые также доставлены в медучреждение для осмотра.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, в этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".За последнее время ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство". После этого по поручению Лукашенко охрана госграницы была усилена.Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в связи с заявлением Минска о смерти мигранта из Ирака утверждал, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.

https://ria.ru/20210808/vystrely-1744911259.html

https://ria.ru/20210810/litva-1745094696.html

https://ria.ru/20210806/litva-1744721978.html

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Беременную иностранку оставили на границе Литвы и Белоруссии Беременную иностранку оставили на границе Литвы и Белоруссии. 2021-08-10T12:38 true PT0M15S

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в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко