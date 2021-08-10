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"Российский общенародный союз" пересчитает сданные в ЦИК подписи
"Российский общенародный союз" пересчитает сданные в ЦИК подписи - РИА Новости, 10.08.2021
"Российский общенародный союз" пересчитает сданные в ЦИК подписи
Партия "Российский общенародный союз" (РОС) признает решение ЦИК отказать ей в регистрации федерального списка кандидатов, но планирует поднять вопрос с... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:56
2021-08-10T19:56
политика
москва
цик рф
выборы в государственную думу
сергей бабурин
российский общенародный союз
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Партия "Российский общенародный союз" (РОС) признает решение ЦИК отказать ей в регистрации федерального списка кандидатов, но планирует поднять вопрос с итоговым числом зарегистрированных подписей за партию, объявленном на заседании ЦИК, заявил РИА Новости лидер партии Сергей Бабурин.Ранее стало известно, что партии "Российский общенародный союз" отказано в регистрации федерального списка кандидатов, поскольку представленных в ЦИК России 93 907 подписей избирателей недостаточно для регистрации."Мы сошли с дистанции, решение было принято сегодня на заседании ЦИК. В ближайшее время мы будем изучать, сколько всего подписей было сдано, а главное – почему помимо тех 94 тысяч, которые указаны и которые подтверждены нашим уполномоченным, несколько тысяч или десятков тысяч подписей отброшены и не указаны, что они были сданы", – отметил Бабурин.Он отмечает, что часть подписей были "сброшены" под предлогом того, что это были излишки по субъекту федерации."Допустим, Москва. Там мы набрали 25 тысяч подписей, но оставили только семь. Остальное выбросили. Наши юристы будут заниматься этим вопросом. Мы не оспариваем, что это были излишки, но у меня остается вопрос, почему они не были указаны в числе сданных подписей", – пояснил Бабурин.Лидер партии добавил, что у него нет оснований для сомнений в тех протоколах, что подписали уполномоченные партии. Также он признает, что итоговое число подписей оказалось меньше 200 тысяч."Да, к сожалению, мы не успели свести подписи со всех регионов, собрать их и проверить на достоверность. Поэтому наша задача на сегодняшний день – попытаться определить количество подписей, которое было реально сдано в ЦИК. А также оформить для хранения те, что продолжали довозить после 4 августа", – добавил Бабурин.Также Бабурин анонсировал пресс-конференцию, которая должна пройти в ближайшее время. Там он планирует подробнее рассказать о том, почему предвыборная кампания партии завершилась таким образом.
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политика, москва, цик рф, выборы в государственную думу, сергей бабурин, российский общенародный союз
19:56 10.08.2021
 
"Российский общенародный союз" пересчитает сданные в ЦИК подписи

"Российский общенародный союз" планирует пересчитать количество сданных в ЦИК подписей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Партия "Российский общенародный союз" (РОС) признает решение ЦИК отказать ей в регистрации федерального списка кандидатов, но планирует поднять вопрос с итоговым числом зарегистрированных подписей за партию, объявленном на заседании ЦИК, заявил РИА Новости лидер партии Сергей Бабурин.
Ранее стало известно, что партии "Российский общенародный союз" отказано в регистрации федерального списка кандидатов, поскольку представленных в ЦИК России 93 907 подписей избирателей недостаточно для регистрации.
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"Мы сошли с дистанции, решение было принято сегодня на заседании ЦИК. В ближайшее время мы будем изучать, сколько всего подписей было сдано, а главное – почему помимо тех 94 тысяч, которые указаны и которые подтверждены нашим уполномоченным, несколько тысяч или десятков тысяч подписей отброшены и не указаны, что они были сданы", – отметил Бабурин.
Он отмечает, что часть подписей были "сброшены" под предлогом того, что это были излишки по субъекту федерации.
"Допустим, Москва. Там мы набрали 25 тысяч подписей, но оставили только семь. Остальное выбросили. Наши юристы будут заниматься этим вопросом. Мы не оспариваем, что это были излишки, но у меня остается вопрос, почему они не были указаны в числе сданных подписей", – пояснил Бабурин.
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Лидер партии добавил, что у него нет оснований для сомнений в тех протоколах, что подписали уполномоченные партии. Также он признает, что итоговое число подписей оказалось меньше 200 тысяч.
"Да, к сожалению, мы не успели свести подписи со всех регионов, собрать их и проверить на достоверность. Поэтому наша задача на сегодняшний день – попытаться определить количество подписей, которое было реально сдано в ЦИК. А также оформить для хранения те, что продолжали довозить после 4 августа", – добавил Бабурин.
Также Бабурин анонсировал пресс-конференцию, которая должна пройти в ближайшее время. Там он планирует подробнее рассказать о том, почему предвыборная кампания партии завершилась таким образом.
 
ПолитикаМоскваЦИК РФВыборы в Государственную думуСергей БабуринРоссийский общенародный союз
 
 
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