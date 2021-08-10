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Секретаря ОНК зарегистрировали кандидатом на выборы в Госдуму
Секретаря ОНК зарегистрировали кандидатом на выборы в Госдуму - РИА Новости, 10.08.2021
Секретаря ОНК зарегистрировали кандидатом на выборы в Госдуму
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил РИА Новости, что его зарегистрировали в качестве... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:22
2021-08-10T19:22
политика
выборы в государственную думу
алексей мельников
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил РИА Новости, что его зарегистрировали в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборы в Государственную думу РФ.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября."Сегодня окружной избирательной комиссией 198-го округа (САО) единогласно принято решение о регистрации меня в качестве кандидата в депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва", - сказал Мельников.Он добавил, что по результатам проверки подписей избирателей из 15 941 подписи недействительными признаны лишь 462 подписи (2,92%)."Основа моей программы - это защита прав граждан, совершенствование законодательства в сфере правоохранительной и уголовно-исполнительной системы. Я уверен в своей победе и в том, что на посту депутата смогу эффективнее помогать обществу в защите их прав", - подчеркнул Мельников.В 198-й округ входят районы Северного административного округа города Москвы: Аэропорт, Сокол, Беговой, Бескудниковский, Коптево, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, Дмитровский, Западное и Восточное Дегунино.
https://ria.ru/20210809/sud-1745080303.html
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политика, выборы в государственную думу, алексей мельников, россия
19:22 10.08.2021
 
Секретаря ОНК зарегистрировали кандидатом на выборы в Госдуму

Ответственного секретаря ОНК Алексея Мельникова зарегистрировали кандидатом на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил РИА Новости, что его зарегистрировали в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборы в Государственную думу РФ.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября.
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"Сегодня окружной избирательной комиссией 198-го округа (САО) единогласно принято решение о регистрации меня в качестве кандидата в депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва", - сказал Мельников.
Он добавил, что по результатам проверки подписей избирателей из 15 941 подписи недействительными признаны лишь 462 подписи (2,92%).
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"Основа моей программы - это защита прав граждан, совершенствование законодательства в сфере правоохранительной и уголовно-исполнительной системы. Я уверен в своей победе и в том, что на посту депутата смогу эффективнее помогать обществу в защите их прав", - подчеркнул Мельников.
В 198-й округ входят районы Северного административного округа города Москвы: Аэропорт, Сокол, Беговой, Бескудниковский, Коптево, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, Дмитровский, Западное и Восточное Дегунино.
 
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